Экономика
КоммерсантъБанки хотят оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам
Российские банки могут начать рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков на основании данных об их платежах и расходах. Бюро кредитных историй «Эквифакс» разрабатывает проект, который позволит оценивать доход клиентов по их карточным трансакциям, сообщили РБК в пресс-службе бюро.
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Крупные банки обсуждают возможность рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков по дополнительным данным, например по информации об их платежах и расходах.РБКвчера в 23:00
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