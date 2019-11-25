Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанки хотят оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Российские банки могут начать рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков на основании данных об их платежах и расходах. Бюро кредитных историй «Эквифакс» разрабатывает проект, который позволит оценивать доход клиентов по их карточным трансакциям, сообщили РБК в пресс-службе бюро.
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с чего всё началось

Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Крупные банки обсуждают возможность рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков по дополнительным данным, например по информации об их платежах и расходах.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

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Forbes01:34

СМИ: российские банки хотят проверять заемщиков по их тратам

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