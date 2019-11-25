Крупные банки обсуждают возможность рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков по дополнительным данным, например по информации об их платежах и расходах.

с чего всё началось

Российские банки могут начать рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков на основании данных об их платежах и расходах. Бюро кредитных историй «Эквифакс» разрабатывает проект, который позволит оценивать доход клиентов по их карточным трансакциям, сообщили РБК в пресс-службе бюро.

Банки хотят оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

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