Крупные банки хотят оценивать изменение доходов заемщиков на основе данных о переводах по их счетам и картам, рассказали РБК источники в двух кредитных организациях из топ-30.

с чего всё началось

Крупные банки предлагают использовать данные об операциях по картам и счетам претендентов на кредитные каникулы, чтобы оценивать снижение их доходов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в банках из топ-30.

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