Экономика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineБанки хотят проверять счета претендентов на кредитные каникулы

Крупные банки предлагают использовать данные об операциях по картам и счетам претендентов на кредитные каникулы, чтобы оценивать снижение их доходов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в банках из топ-30.
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с чего всё началось

Банки попросят права проверять счета претендентов на кредитные каникулы

Крупные банки хотят оценивать изменение доходов заемщиков на основе данных о переводах по их счетам и картам, рассказали РБК источники в двух кредитных организациях из топ-30.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Банки намерены проверить изменения доходов заемщиков, которые претендуют на кредитные каникулы

Эхо Москвы05:00

РБК: банки хотят знать об операциях по вкладам и счетам тех, кто просит кредитные каникулы

Znak.com02:29

РБК: банки собираются проверять операции по счетам претендентов на кредитные каникулы

Коммерсантъвчера в 22:57

Банки просят доступ к счетам претендентов на кредитные каникулы

News.ruвчера в 23:39

Банки могут получить доступ к счетам претендентов на кредитные каникулы

URA.Ruвчера в 23:01

РБК узнал о планах банков проверять счета претендентов на кредитные каникулы

Ведомости01:56

Банки попросят права проверять счета претендентов на кредитные каникулы

РБКвчера в 22:00
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Автоматически обработано 7140 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Здоровье

В Севастополе подтвержден еще один случай коронавируса

В Севастополе подтвердился ещё один диагноз коронавирус.
Вести Севастополя 10:02
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Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
1,2K
Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране

Президент России Владимир Путин заявил о ежедневно меняющейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране в ходе очередного совещания о мерах по борьбе с коронавирусом.
Арбуз 09:06
3K
Политика

В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса

Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
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Транспорт

РЖД отменят 32 поезда дальнего следования

«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru вчера в 11:47
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Политика

Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости 13:12
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Общество

Уткин назвал Соловьева обезьяной в споре о России

Соловьев в ответ назвал Уткина психически больным человеком, высказывания которого не могут дискредитировать российское государство.
Московский Комсомолец 04:36
1,4K
Общество

На Кубани введено «беспропускное окно»

Обращаю ваше внимание — это «окно» только для владельцев авто и тех, кто будет с ними перемещаться, — написал губернатор Вениамин Кондратьев в Instagram.
News.ru 07:43
43
Общество

Новый главред «Ведомостей» снял с сайта колонку о Сечине

Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров после публикации снял с сайта колонку о главе «Роснефти» Игоре Сечине.
Медиазона вчера в 18:32
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Политика

Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан считает снос статуи маршала Конева нелепым.
Коммерсантъ вчера в 12:00
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:42
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Шоу-бизнес

Евгения Медведева опубликовала фотографию в обтягивающем платье

На снимке Евгения Медведева запечатлена в профиль. На фигуристке надето черное платье, подчеркивающее фигуру молодой спортсменки.
RuNews24.ru 12:27
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Религия

У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус

ТАСС 09:39
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Общество

В Воронеже приезжих из Москвы и Петербурга отправят на изоляцию

Воронеж, 13 апреля 2020, 20:15 — REGNUM В Воронежской области разрешат работу парикмахерских и салонов оптики, при этом приезжающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга будут отправлять на самоизоляцию.
REGNUM 13:15
4
Общество

Испания и Италия начали смягчать карантинный режим

Власти Испании и Италии начали смягчать карантинные меры.
ToDay News Ufa 11:25
3
Общество

Власти Москвы выявили атаку ботов после начала оформления пропусков

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что утром 13 апреля произошла бот-атака на сервера портала мэрии mos.ru, где началось оформление электронных пропусков для передвижения по городу.
РБК 04:05
1
Экономика

Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов

Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 02:51
70
Общество

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк превысило 10 тысяч

Общее число погибших от коронавируса в штате достигло 10 056.
RT на русском 11:59
12
Общество

Эксперты ВОЗ засомневались в иммунитете от коронавируса

Пока же эксперты организации рекомендуют даже выздоровевшим какое-то время применять выписанные врачом препараты и носить защитные средства.
Новые Известия 13:22
Здоровье

Доктор Мясников назвал чудом ситуацию с коронавирусом в России

Иначе как «чудом» ситуацию в нашей стране назвать нельзя, подчеркнул известный врач и телеведущий Александр Мясников, проанализировав статистические данные по заболеваемости и смертности от коронавируса в России и других странах мира, пишет ИА Regnum.
SMINEWS в Иванове вчера в 06:56
2,1K
Здоровье

«Норникель» выделил 10,5 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Компания «Норникель» сообщила, что выделила 10,5 млрд руб. для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 09:28
1
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич сама сделала эпиляцию зоны бикини

Актриса Анна Хилькевич сумела самостоятельно сделать эпиляцию интимной зоны.
Woman.ru 07:02
10
Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
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Общество

Москвичи без мобильника и интернета получат пропуск по телефону

Оператор контакт-центра запросит необходимую информацию и сам заполнит все необходимые данные для цифрового пропуска.
Российская газета вчера в 01:12
Футбол

Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» и вернуться в родной «Спортинг»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу может вернуться в Португалию.
Евро-футбол.ру 11:08
Общество

Росгвардии разрешили составлять протоколы за нарушение режима ЧС

Москва, 13 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Представителей Росгвардии наделили правом составлять административные протоколы за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации.
REGNUM 07:54
1,5K
Футбол

Полузащитник «Уфы» Фомин может перебраться в клуб Серии А

Футбольный агент Александр Маньяков сообщил, что полузащитником «Уфы» Даниилом Фоминым интересуются в Италии.
Матч ТВ 12:30
Космос

«Большая перемена» запустила космическую неделю для школьников

Организаторы всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» объявили космическую неделю в честь Дня космонавтики: участники сообщества конкурса «ВКонтакте» смогут узнать, как готовятся к полету космонавты, как работают ученые на МКС, а также получат возможность принять участие в челленджах, посвященных теме космоса.
Ридус вчера в 11:42
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
50
Экономика

Приток иностранных инвестиций в Россию остановился

Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ.
РБК 11:32
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