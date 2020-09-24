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Саминвестор
Саминвестор

Банки хотят ввести в СБП возможность оспаривания переводов

Сегодня, 24 сентября 2020 года, стало известно, что некоторые российские банки хотели бы иметь в «Системе быстрых платежей» (СБП) возможность оспаривания переводов по аналогии с той, что есть у международных платёжных систем. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на представителей банков.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки указали на невозможность оспорить платеж в системе переводов ЦБ

В Системе быстрых платежей (СБП) Банка России пока отсутствует процедура оспаривания транзакций при оплате товаров и услуг, что может привести к проблеме защиты клиентов от недобросовестных продавцов и снизить привлекательность QR-платежей по сравнению с картами, рассказали РБК представители банков.
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Банки предлагают ввести возможность оспаривания переводов в СБП

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Банки хотят ввести в СБП возможность оспаривания переводов

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Банки нашли проблему с переводами в Системе быстрых платежей

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В систему быстрых платежей могут ввести оспаривание переводов

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ТАСС08:01
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