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Саминвестор
Саминвестор

Банки хотят ввести в СБП возможность оспаривания переводов

Сегодня, 24 сентября 2020 года, стало известно, что некоторые российские банки хотели бы иметь в «Системе быстрых платежей» (СБП) возможность оспаривания переводов по аналогии с той, что есть у международных платёжных систем. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на представителей банков.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки указали на невозможность оспорить платеж в системе переводов ЦБ

В Системе быстрых платежей (СБП) Банка России пока отсутствует процедура оспаривания транзакций при оплате товаров и услуг, что может привести к проблеме защиты клиентов от недобросовестных продавцов и снизить привлекательность QR-платежей по сравнению с картами, рассказали РБК представители банков.
РБК23:00
Подробнее о событии
Городовой

В Системе быстрых платежей ЦБ появится процедура оспаривания переводов за покупку товаров

Городовой06:19
Московский Комсомолец

Банки нашли проблемы с переводом зарплат по номеру телефона

Московский Комсомолец23:58
Саминвестор

Банки хотят ввести в СБП возможность оспаривания переводов

Саминвестор01:26
Коммерсантъ

Банки предлагают ввести возможность оспаривания переводов в СБП

Коммерсантъ00:54
ФедералПресс

В систему быстрых платежей могут ввести оспаривание переводов

ФедералПресс00:52
Компания

Банки нашли проблему с переводами в Системе быстрых платежей

Компания02:02
РБК

Банки указали на невозможность оспорить платеж в системе переводов ЦБ

РБК23:00

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда во время выступления в итальянском Институте Спалланцани, в котором разрабатывают вакцину против коронавируса, заявил, что ЕС должен стать независимым и самодостаточным в рамках борьбы с пандемией.
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Известия05:49
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РИА Новости01:44
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