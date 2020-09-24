Сегодня, 24 сентября 2020 года, стало известно, что некоторые российские банки хотели бы иметь в «Системе быстрых платежей» (СБП) возможность оспаривания переводов по аналогии с той, что есть у международных платёжных систем. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на представителей банков.

С чего всё началось Банки указали на невозможность оспорить платеж в системе переводов ЦБ В Системе быстрых платежей (СБП) Банка России пока отсутствует процедура оспаривания транзакций при оплате товаров и услуг, что может привести к проблеме защиты клиентов от недобросовестных продавцов и снизить привлекательность QR-платежей по сравнению с картами, рассказали РБК представители банков. РБК 23:00