Банки хотят ввести в СБП возможность оспаривания переводов
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Сегодня, 24 сентября 2020 года, стало известно, что некоторые российские банки хотели бы иметь в «Системе быстрых платежей» (СБП) возможность оспаривания переводов по аналогии с той, что есть у международных платёжных систем. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на представителей банков.В источнике
С чего всё началось
Банки указали на невозможность оспорить платеж в системе переводов ЦБ
В Системе быстрых платежей (СБП) Банка России пока отсутствует процедура оспаривания транзакций при оплате товаров и услуг, что может привести к проблеме защиты клиентов от недобросовестных продавцов и снизить привлекательность QR-платежей по сравнению с картами, рассказали РБК представители банков.
РБК23:00
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