Антикризисные послабления по резервам заключались в том, что банки могли временно не ухудшать оценку финансового положения заемщиков и не относить выданную ссуду к более низкой категории качества, если финансовые сложности у клиента возникли после 1 марта 2020 года.

С чего всё началось От физлиц с 20 марта 2020 года по 24 февраля 2021 года банки получили более 3,3 миллиона обращений об изменении условий кредитного договора, одобрение прошли 2 миллиона заявлений (60,3%). Компания 02:24