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РБК

Банки лишились антикризисных льгот по проблемным кредитам бизнесу

Антикризисные послабления по резервам заключались в том, что банки могли временно не ухудшать оценку финансового положения заемщиков и не относить выданную ссуду к более низкой категории качества, если финансовые сложности у клиента возникли после 1 марта 2020 года.В источнике
РБК
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Рамблер
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С чего всё началось
От физлиц с 20 марта 2020 года по 24 февраля 2021 года банки получили
 более 3,3 миллиона обращений об изменении условий кредитного договора, одобрение прошли 2 миллиона заявлений (60,3%).

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