Будьте в Плюсе

Банки массово повысили ставки по рублевым и валютным вкладам

28 февраля регулятор беспрецедентно повысил ключевую ставку с 9,5% сразу до 20%.
Газета.Ru
Чем больше ключевая ставка, тем выше ставки по кредитам и вкладам в банках, и наоборот.
Чита.Ру
Ещё через день объём снятой налички достиг 1,4 триллиона рублей.
Чита.Ру
При досрочном закрытии вклада проценты почти полностью теряются.
74.ru

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Банки массово повысили ставки по рублевым и валютным вкладам
Газета.Ruвчера в 05:52
Эксперты объяснили, выгодно ли нести в банки вклады под высокий процент
74.ruвчера в 02:12
В российских банках выросли проценты по вкладам
Вести Татарстан14 марта в 10:26
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