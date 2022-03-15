Газета.RuБанки массово повысили ставки по рублевым и валютным вкладам28 февраля регулятор беспрецедентно повысил ключевую ставку с 9,5% сразу до 20%.Газета.RuЧем больше ключевая ставка, тем выше ставки по кредитам и вкладам в банках, и наоборот.Чита.РуЕщё через день объём снятой налички достиг 1,4 триллиона рублей.Чита.РуПри досрочном закрытии вклада проценты почти полностью теряются.74.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.Ru74.ruВести ТатарстанПодробнее о событииБанки массово повысили ставки по рублевым и валютным вкладамГазета.Ruвчера в 05:52Эксперты объяснили, выгодно ли нести в банки вклады под высокий процент74.ruвчера в 02:12В российских банках выросли проценты по вкладамВести Татарстан14 марта в 10:26Показать все источникиОценить8Поделиться