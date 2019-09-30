Недвижимость
Мир новостейБанки массово снижают ставки по ипотеке
В августе текущего года ставки снизились с 10,24% до немногим более 9,9%. На данный момент регулятор совместно с Минфином, Минстроем, Минэкономразвития и «Дом РФ» работает над исполнением поручения президента о снижении ставок по ипотеке в стране до 8% годовых.
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На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".
Дни.ру 03:24
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В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%
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RT на русском 09:19
Культура
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Lenta.ru 08:33
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Авто
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Российская газета 07:14
Волейбол
Сборная России обыграла Иран в первом матче Кубка мира по волейболу
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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк назвал свой уход с должности личной инициативой и осознанным решением.
Lenta.ru 08:36
Экономика
В России уволенным чиновникам выплатят 5 млрд рублей
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RuNews24.ru 03:09