Недвижимость

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В августе текущего года ставки снизились с 10,24% до немногим более 9,9%. На данный момент регулятор совместно с Минфином, Минстроем, Минэкономразвития и «Дом РФ» работает над исполнением поручения президента о снижении ставок по ипотеке в стране до 8% годовых.
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Российские банки массово начали снижать ставки по ипотеке

Российская газета00:40

Первый из крупных банков опустит базовую ставку по ипотеке ниже 9%

РБКвчера в 05:52

Российские банки массово снижают ставки по ипотеке

РИА Новостивчера в 20:32

Крупнейшие банки массово снижают ставки ипотеки

Ведомостивчера в 17:38

Крупнейшие российские банки объявили о снижении ставок по ипотеке

ТАССвчера в 10:52

Банк ДОМ.РФ снизил ставки по ипотеке

Интерфаксвчера в 08:16

Крупнейшие российские банки с 1 октября снизили ставки по ипотеке

Телеканал 360°вчера в 21:09
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 09:31, Вашингтон
Политика

Грета Тунберг приглашена в Госдуму

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru вчера в 21:43
Происшествия

Смолов отсудил деньги за разбитую иномарку

Нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов отсудил 6 млн рублей от страховой компании за разбитую им иномарку, сообщает "РЕН ТВ".
Газета.Ru 09:19
Политика

Путин прилетел на саммит ЕАЭС в Ереване

Как сообщается, во время своего рабочего визита глава РФ планирует принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое пройдет в рамках саммита ЕАЭС 1 октября.
Слово и Дело 07:06
Происшествия

Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК

RT на русском 08:26
Театры

В Москве простились с Марком Захаровым

В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра режиссером Марком Захаровым.
Коммерсантъ 03:07
Шоу-бизнес

Кети Топурия опубликовала признание в любви

Сегодня Кети опубликовала в инстаграме снимок с возлюбленным, подписав латиницей признание в любви.
ОК! 09:22
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Происшествия

В фонде Дятлова заявили о незаконной эксгумации тела участника группы

Газета.Ru 08:11
Футбол

Укравший у одноклубника часы за €70 тысяч игрок «Ниццы» был уволен

Футболист был уволен из-за кражи часов у его одноклубника Каспера Дольберга. Сообщалось, что украшение стоило €70 тыс.
Газета.Ru 08:58
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Финансы

Курс доллара превысил 65 рублей

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 65,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 15:15 мск.
ТАСС вчера в 08:36
Политика

Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 04:14
Шоу-бизнес

Стала известна дата свадьбы Никиты Джигурды и Марины Анисиной

Поводом для повторного торжества стала победа Джигурды в суде.
StarHit.ru 04:00
Политика

Макрон рассказал о встрече с Сенцовым

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о беседе с украинским режиссером Олегом Сенцовым, который был осужден в России за подготовку терактов в Крыму, а недавно вернулся на родину в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.
Московский Комсомолец 08:04
Футбол

Дани Алвес объяснил, почему Гвардиола является гением мирового футбола

Матч ТВ 09:14
Спорт

Слишком интимная съемка на ЧМ в Дохе возмутила легкоатлеток

Бегунья из Германии Джина Люкенкемпер заявила, что видеооператоры во время чемпионата мира, который проходит в Дохе, выбирают слишком откровенный формат съемки, не соответствующий этическим нормам.
Inc-news.ru 09:19
Армия и оружие

Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона»

Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.
Военное дело 28 сентября в 14:57
Общество

ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости вчера в 09:40
Политика

В России планируют изменить правила получения гражданства

Претендующим на получение российского паспорта иностранцам могут разрешить сохранять первое гражданство.
РИА Новости 08:05
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК 29 сентября в 14:22
Шоу-бизнес

Предполагаемая мать детей Сергея Лазарева оказалась в центре внимания

Предполагаемая мать детей Сергея Лазарева Анна Белодедова оказалась в центре внимания.
Дни24 04:30
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на части смартфонов

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов - речь идет о гаджетах на базе операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8, которые считаются устаревшими.
Газета.Ru 08:14
Здоровье

Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз

Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Наука

В Антарктиде откололся самый крупный за 50 лет айсберг

Крупнейший за 50 лет айсберг откололся в Антарктиде от шельфового ледника Эймери. Об этом сообщила Русская служба «Би-би-си».
Известия 07:12
Шоу-бизнес

Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин

25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Происшествия

Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

Вести.Ru вчера в 08:25
Общество

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Авто

Nissan представил в Токио передовой концепт Nissan IMk

Сегодня, 1 октября в японской Йокогаме компания Nissan презентует IMk.
За рулем Кубань 07:27
Гаджеты

В РФ почти распродали самые дорогие модели нового iPhone

На складе российского интернет-магазина Apple закончились iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, пишет газета "Коммерсантъ" в понедельник.
Интерфакс 29 сентября в 20:17
Политика

Британцы восхитились российским спецназом

Британское издание The Daily Mail рассказало о подготовке спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и показало кадры испытаний, через которые проходят бойцы, чтобы заслужить право носить краповые береты.
Известия 01:05
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