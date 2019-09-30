В августе текущего года ставки снизились с 10,24% до немногим более 9,9%. На данный момент регулятор совместно с Минфином, Минстроем, Минэкономразвития и «Дом РФ» работает над исполнением поручения президента о снижении ставок по ипотеке в стране до 8% годовых.

Футбол Представитель Тедеско назвал слухами информацию о «Спартаке» Представитель немецкого специалиста Доменико Тедеско Джованни Тотаро отказался комментировать информацию о возможном назначении его клиента в «Спартак», назвав ее слухами.

Происшествия Сотрудник СК умер после нападения в Москве Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Здоровье Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.

Армия и оружие В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.

Культура В Москве простились с Марком Захаровым В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра режиссером Марком Захаровым.

Политика Порошенко не пришел на допрос с полиграфом Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко не явился в Институт судебных экспертиз, где ему предстояло пройти допрос с применением полиграфа, сообщает украинское издание «Вести».

Футбол «Локомотив» сыграет с «Атлетико» в Лиге Чемпионов Сегодня, 1 октября, в Москве состоится матч в рамках Лиги Чемпионов, в котором «Локомотив» примет «Атлетико» из Мадрида.

Общество Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».

Технологии Новый способ платежей тестируют в банках Крупные российские банки занимаются внедрением технологии, которая позволяет совершать бесконтактные трансакции с планшетов и смартфонов, пишет газета «Известия».

Шоу-бизнес Сергей Лазарев впервые рассказал поклонникам о годовалой дочери Певец Сергей Лазарев признался, что воспитывает годовалую дочь – об этом стало известно в эфире программы «Секрет на миллион».

Политика Грета Тунберг приглашена в Госдуму Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.

Происшествия Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.

Общество От Антарктиды откололся гигантский айсберг От Антарктиды откололся гигантский айсберг, самый большой за последние 50 лет наблюдений.

Политика США расширили санкции против России США расширили пакет санкций против России за «вмешательство в выборы».

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

Политика Путин заявил, что Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства.

Технологии IT-специалисты из Хакасии стали участниками рекорда Гиннесса Команда молодых предпринимателей и IT-специалистов из Хакасии приняла участие в финале всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», прошедшего в Казани с 27 по 29 сентября.

Происшествия В Финляндии человек с мечом напал на колледж В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.