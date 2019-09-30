Недвижимость

Мир новостейМир новостейБанки массово снижают ставки по ипотеке

В августе текущего года ставки снизились с 10,24% до немногим более 9,9%. На данный момент регулятор совместно с Минфином, Минстроем, Минэкономразвития и «Дом РФ» работает над исполнением поручения президента о снижении ставок по ипотеке в стране до 8% годовых.
Читать в источнике
Комментировать340

Подробнее о событии

Российские банки снизили ипотечные ставки. Обзор программ

РБК09:46

Банк ДОМ.РФ снизил ставку по семейной ипотеке для военнослужащих

Интерфакс06:56

Крупнейшие банки массово снижают ставки ипотеки

Ведомостивчера в 17:38

Не низок, а высок

Известия01:00

Российские банки массово снижают ставки по ипотеке

РИА Новостивчера в 20:32

Российские банки массово начали снижать ставки по ипотеке

Российская газета00:40

Крупнейшие российские банки объявили о снижении ставок по ипотеке

ТАССвчера в 10:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 11:03, Ашберн
Политика

Макрон заявил о полной поддержке российской делегации в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российский делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
REGNUM 07:06
Общество

Определена обладательница самых красивых ягодиц мира

В конкурсе красоты Miss BumBum 2019, на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, победила бразильская модель Playboy.
Lenta.ru 07:12
Происшествия

Опубликовано видео нападения на полковника СКР в Москве

Убийство в Москве полковника Следственного комитета России (СКР) попало на видео. Кадры во вторник, 1 октября, публикует РЕН ТВ.
Lenta.ru 10:13
Политика

В офисе Зеленского изъяли документы об инциденте в Керченском проливе

Документы касаются планирования прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив.
Московский Комсомолец 09:59
Происшествия

В Финляндии человек с мечом напал на колледж

В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Кино

Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме

Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.
StarHit.ru вчера в 11:40
Политика

Депутат Власов объяснил приглашение Греты Тунберг в Госдуму

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить на молодежном круглом столе.
РБК 10:52
Авто

В Hyundai назвали стоимость подписки на свои автомобили в России

Компания Hyundai назвала цены на сервис онлайн-подписки на свои автомобили.
AutoNews 10:43
Единоборства

«Чемпионат» покажет поединок Головкина и Деревянченко

Lenta.ru вчера в 11:03
Авто

Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации

Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Политика

Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»

Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
Lenta.ru 10:35
Политика

«Русские сильны»: западных читателей восхитил спецназ ФСИН

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью, в которой говорится о том, как бойцы спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России проходят испытания на право ношения крапового берета.
РИА Новости вчера в 23:05
Футбол

Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

РИА Новости 29 сентября в 12:30
Экономика

Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Политика

Песков прокомментировал назначение бывшего главы ДНР мэром Элисты

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что назначение бывшего главы ДНР Дмитрия Трапезникова мэром Элисты является решение руководителя региона и комментарии об этом лучше получать именно у него.
Дождь вчера в 11:03
Шоу-бизнес

Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин

25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Политика

Путин прилетел на саммит ЕАЭС в Ереване

Как сообщается, во время своего рабочего визита глава РФ планирует принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое пройдет в рамках саммита ЕАЭС 1 октября.
Слово и Дело 07:06
Шоу-бизнес

Мария Миронова стала мамой второй раз

Знаменитая актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня 05:22
Общество

Самой популярной у россиян песней оказалась украинская

Газета.Ru 04:00
Экономика

В Минтруде сообщили об индексации пенсий с 1 января 2020 года

В Минтруде отметили, что с 1 апреля 2020 года запланирована индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которая включает социальные пенсии, согласно уровню прожиточного минимума пенсионеров в текущем году.
Государственные Вести 02:24
Политика

Премьер Грузии выступил за улучшение отношений с Россией

Тбилиси должен сделать все для нормализации отношений с Москвой, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
РИА Новости 10:25
Театры

В Москве началось прощание с Марком Захаровым

Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Происшествия

Следователи снова вызвали гендиректора «Дождя» Синдееву на допрос

Генерального директора телеканала "Дождь" Наталью Синдееву вновь вызвали на допрос к руководителю следственной группы по "московскому делу".
Интерфакс 10:47
Общество

Анджелина Джоли пришла на премьеру фильма «Малефисента-2» с детьми

44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли привела на премьеру фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы», где она является исполнительницей главной роли, состоявшуюся в кинотеатре El Captain в Лос-Анджелесе, пятеро из шестерых своих детей.
RuNews24.ru 05:43
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Интернет

WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений

Мессенджер WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений, сообщает The Verge.
Ведомости 10:59
Шоу-бизнес

Стала известна дата свадьбы Никиты Джигурды и Марины Анисиной

Поводом для повторного торжества стала победа Джигурды в суде.
StarHit.ru 04:00
Гаджеты

Realme X2 Pro выпустят с новым процессором Snapdragon 855 Plus

Дни24 вчера в 06:54
Спорт

Легкоатлеток возмутила слишком интимная видеосъемка на ЧМ в Дохе

В Дохе продолжается чемпионат мира по легкой атлетике, однако участники соревнований активно выражают недовольство условиями, в которых им приходится находиться.
Газета.Ru 10:40
Армия и оружие

Эрдоган: Турция сама создаст зону безопасности на севере Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на открытии осенней сессии турецкого парламента 1 октября заявил, что Анкара будет сама создавать зону безопасности в Сирии, если не договорится с Соединенными Штатами.
Дума ТВ 10:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное