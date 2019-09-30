Недвижимость

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В августе текущего года ставки снизились с 10,24% до немногим более 9,9%. На данный момент регулятор совместно с Минфином, Минстроем, Минэкономразвития и «Дом РФ» работает над исполнением поручения президента о снижении ставок по ипотеке в стране до 8% годовых.
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Российские банки массово начали снижать ставки по ипотеке

Российская газета00:40

Первый из крупных банков опустит базовую ставку по ипотеке ниже 9%

РБКвчера в 05:52

Российские банки массово снижают ставки по ипотеке

РИА Новостивчера в 20:32

Крупнейшие банки массово снижают ставки ипотеки

Ведомостивчера в 17:38

Крупнейшие российские банки объявили о снижении ставок по ипотеке

ТАССвчера в 10:52

Банк ДОМ.РФ снизил ставки по ипотеке

Интерфаксвчера в 08:16

Крупнейшие российские банки с 1 октября снизили ставки по ипотеке

Телеканал 360°вчера в 21:09
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 09:17, Вашингтон
Гаджеты

Переключатели механической игровой клавиатуры Logitech G Pro X сделаны сменными

Компания Logitech представила механическую игровую клавиатуру Logitech G Pro X. Она является развитием модели Logitech G Pro, отличаясь от нее тем, что пользователь может самостоятельно заменять переключатели.
iXBT.com 03:37
Политика

Макрон в ПАСЕ заявил об обеспокоенности протестами в России

Французский лидер Эммануэль Макрон, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что Франция разделяет обеспокоенность протестными акциями, прошедшими летом в России.
RT на русском 07:47
Происшествия

Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК в Москве

ТАСС 09:13
Здоровье

Минздрав обвинил онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики

«Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии», — говорится в сообщении ведомства.
BFM.ru 05:20
Политика

Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 04:14
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК 29 сентября в 14:22
Авто

Водители требуют от Volkswagen компенсацию

Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».
Expert.ru вчера в 06:34
Культура

В Москве проходит церемония прощания с Марком Захаровым

Как уточняет издание, прощание проходит в Москве в театре «Ленком», где Марк Захаров проработал режиссером более 40 лет.
REGNUM 04:04
Политика

Грета Тунберг приглашена в Госдуму

Вести.Ru вчера в 21:43
Политика

В РАН заявили об ухудшении дел в российской науке

Согласно еvу, 64,4% респондентов считают, что за последние шесть лет положение дел в российской науке ухудшилось.
Московский Комсомолец 07:53
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Авто

Новый Mercedes-Benz C-Class получит технологии от S-Class

После резкого падение продаж C-Class в последние годы из-за всеобщего тяготения покупателей к внедорожникам, немецкий производитель решил оснастить модели пятого поколения новыми технологиями, которые должен получить следующий S-Class Новый C-Class под кодовым названием W206 бросит вызов недавно обновленной Audi A4 и новому BMW 3-Series уже в 2021 году.
SpeedMe 29 сентября в 23:15
Политика

Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване

Президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2018 года в послании по случаю 10-летия признания Москвой государственной независимости Южной Осетии, что Россия продолжит помогать республике, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности.
Известия 08:01
Шоу-бизнес

Малышева объяснила сложность удаления опухоли Заворотнюк

Культуромания 08:37
Экономика

ВТО более чем вдвое ухудшила прогноз роста мировой торговли

Всемирная торговая организация (ВТО) более чем вдвое ухудшила прогноз роста объёмов мировой торговли в 2019 году.
RT на русском 06:23
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Происшествия

Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством

Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru 28 сентября в 15:46
Авто

Great Wall представила Haval H9 для тяжелого бездорожья

Новая версия обновленного Haval H9 предназначена для тяжелого бездорожья и соответственно оснащена.
Letnews.ru 03:31
Шоу-бизнес

Светлану Ходченкову и Семена Слепакова заметили целующимися в Эрмитаже

Вокруг ТВ 04:59
Происшествия

Десять человек пострадали при нападении на колледж в Финляндии

Один человек погиб, еще десять получили ранения разной степени тяжести в результате нападения на профессиональный колледж в городе Куопио (Финляндия).
РБК 07:58
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 29 сентября в 09:40
Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Интернет

WhatsApp внедрит самоуничтожающиеся сообщения

Работает это пока следующим образом: в настройках мессенджера, а точнее конкретного чата, можно активировать опцию «исчезающие сообщения».
Ferra 07:23
Авто

УАЗ «Патриот» с «автоматом»: начались продажи

Дилеры компании УАЗ в России начали продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня 05:17
Армия и оружие

Экипажи танка Т-14 «Армата» превратят в «геймеров»

Благодаря новым конструкторским решениям экипажи танков Т-14 «Армата» фактически превратятся в «геймеров», которые будут вести бой по приборам.
News.ru 06:57
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Политика

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Единоборства

Ли изменил мнение о Хабибе после его боя с Порье

Спорт-Экспресс 05:54
Экономика

Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота

Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".
Коммерсантъ вчера в 11:50
Армия и оружие

Создатель немецкой РЛС опровергает «невидимость» F-35

Немецкая компания создала радиолокационную станцию, работа которой опровергла усиленно пропагандируемую «невидимость» F-35.
Военное обозрение вчера в 02:24
Как работают Яндекс.Новости?
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