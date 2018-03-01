Финансы

REGNUMREGNUMБанки меняют ставки по вкладам из-за обвала рубля

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Некоторые банки повышают ставки по вкладам в рублях, однако среднее максимальное значение по данным на 5, 12 и 19 марта совпадает — 4,99%. Часть кредитных организаций повысили ставку исключительно для вкладов на определенных условиях.
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