Финансы

КоммерсантъКоммерсантъБанки могут начать получать добровольные декларации от клиентов

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) дать возможность гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники. По оценкам банков, такой подход должен помочь в оценке долговой нагрузки клиентов.
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с чего всё началось

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Банки хотят расширить эту практику — это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика. Но регулятор к таким инициативам относится осторожно: по мнению ЦБ, вопросы вызывает механизм проверки сведений.
РБКвчера в 16:00

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Банки захотели получать от клиентов декларации о доходах

Forbes01:20

Банки могут начать получать добровольные декларации от клиентов

Коммерсантъ00:49

РБК: банки предлагают ввести для клиентов добровольные декларации о доходах

Ведомостивчера в 16:49

Банки хотят получать от россиян декларации о доходах

URA.Ruвчера в 20:18

Банки предлагают ввести для клиентов добровольные декларации о доходах

Телеканал 360°вчера в 19:46

Российские банки добиваются информации о теневых доходах заёмщиков

REGNUMвчера в 21:35

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

РБКвчера в 16:00
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Происшествия

В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку

Российская газета 01:20
Общество

В России появился новый вид мошенничества с картами

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Газета.Ru вчера в 06:21
Общество

В России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
RT на русском вчера в 22:40
Происшествия

Два самолета столкнулись в Шереметьево

В Шереметьево 15 ноября два самолета столкнулись крыльями на стоянке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Lenta.ru 00:53
Политика

Путин прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»

Новый иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» обостряет ситуацию с переговорным процессом по контракту на транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
Rambler News Service вчера в 14:41
Происшествия

Студент устроил стрельбу в колледже в Благовещенске

В Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске студент устроил стрельбу.
ТК Звезда 13 ноября в 21:23
Футбол

Фанаты сборной Англии освистывали Гомеса, у которого была стычка со Стерлингом

Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джо Гомес вызвал недовольство у некоторых болельщиков национальной команды после стычки с нападающим «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом.
Чемпионат 01:27
Политика

В США рассказали о перехвате разговора Трампа с послом российскими шпионами

Российские шпионы, вероятнее всего, смогли перехватить телефонный разговор президента США Дональда Трампа и американского посла в Евросоюзе Гордона Сондленда.
Lenta.ru 01:18
Футбол

Дрогба объяснил, почему не вернулся в «Челси» в роли тренера

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба объяснил, почему отказался становиться одним из тренеров лондонской команды.
Чемпионат 01:28
Политика

Захарова ответила на новые заявления расследователей по МH17

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала последние заявления Совместной следственной группы по делу о крушении рейса MH17 о якобы причастности Москвы.
Московский Комсомолец вчера в 10:42
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Музыка

Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади

Красная весна вчера в 16:27
Культура

"Союзмультфильм" снимет 26 новых серий "Ну, погоди!"

Киностудия "Союзмультфильм" снимет 26 новых серий мультфильма "Ну, погоди!".
ТАСС вчера в 13:37
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Роджер Федерер: «Не знал, что уже несколько лет не побеждал Джоковича»

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Хоккей

Ковальчука вывели из состава «Лос-Анджелеса»

Российский хоккеист Илья Ковальчук выведен из состава клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз". В ближайших матчах команды он не сыграет.
РЕН ТВ 13 ноября в 03:04
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Lenta.ru 00:30
Единоборства

ММА. Харитонов нокаутом проиграл Васселу на Bellator 234

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов потерпел поражение от британца Линтона Вассела в главном поединке турнира Bellator 234 в Тель-Авиве.
Вести.Ru вчера в 18:52
Общество

Instagram начал скрывать лайки у пользователей по всему миру

Коммерсантъ вчера в 21:01
Игры

Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
CyberSport.ru вчера в 14:38
Футбол

Стали известны десять участников Евро-2020

Всего в турнире примут участие 24 команды. Чемпионат Европы состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года.
РБК 01:25
Армия и оружие

Адмирал ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

За последние пять лет Россия нарастила свой боевой потенциал в Черном море, заявил во время выступления на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко, слова которого приводятся на сайте украинского минобороны.
Газета.Ru 01:19
Политика

Путин прокомментировал разведение сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае возвращения вооруженных сил Украины на линию разграничения в Донбассе, ДНР и ЛНР сделают так же, но это никому не нужно.
РИА Новости вчера в 14:59
Авто

Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года

Тарантас Ньюс 13 ноября в 06:51
Общество

Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая

Infox.ru вчера в 05:05
Происшествия

В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего

Суд приговорил бойца Белых к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Российская газета 00:59
Общество

Медведев запретил посуточную аренду квартир

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Газета.Ru вчера в 15:26
Общество

Текслер назначил уполномоченного по правам ребенка на Южном Урале

ФедералПресс 01:19
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«Тампа» разгромила «Рейнджерс», Кучеров набрал 4 очка

«Тампа» на своем льду разгромила «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (9:3). «Лайтнинг» одержал третью победу кряду.
Спорт-Экспресс вчера в 21:56
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В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе

В книге описывается, как министр обороны ФРГ фон дер Ляйен в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что "бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях".
РИА Новости 12 ноября в 19:08
Экономика

Саратовская организация попала в топ-10 самых богатых в стране

Зарегистрированный в Энгельсе Саратовской области фонд социально-экономического развития регионов «Казна Творца Ра» попал в число 10-ти богатейших в РФ.
Коммерсантъ Саратов 13 ноября в 10:15
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