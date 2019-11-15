Банки хотят расширить эту практику — это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика. Но регулятор к таким инициативам относится осторожно: по мнению ЦБ, вопросы вызывает механизм проверки сведений.

с чего всё началось

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) дать возможность гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники. По оценкам банков, такой подход должен помочь в оценке долговой нагрузки клиентов.

Банки могут начать получать добровольные декларации от клиентов

Политика Путин призвал Украину продлить закон об особом статусе Донбасса Российский лидер указал, что европейские партнеры призывали бывшего президента Украины Петра Порошенко сделать этот закон бессрочным и тот, по словам Путина, согласился с этим.

Происшествия В Благовещенске произошла стрельба в колледже: погибли три человека В Благовещенске учащийся Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства устроил стрельбу, убив двух своих однокурсников и затем убив себя, сообщает ТАСС со ссылкой на данные областного правительства.

Происшествия В Шереметьево столкнулись два самолета В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Общество В России могут запретить водку с ароматизаторами В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.

Политика Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17 Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.

Футбол РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.

Экономика Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест» Банк России приказом от 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора.

Общество Росмолодежь определилась с куратором молодежного контента для Сети Сколько денег направят на контент для молодежи Предполагается, что в случае наделения ИРИ статусом координационного центра, отвечающего за производство интернет-контента, Росмолодежь предоставит организации целевую субсидию, рассказывает РБК собеседник, близкий к администрации президента.

Культура Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди» Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.

Шоу-бизнес Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии Певица выступила на премии «Золотой грамофон», после чего публика стала обсуждать внешний вид звезды, сетуя на то, что она сильно изменилась не в лучшую сторону.

Политика Эрдоган ответил на требование США по С-400 Турция расценивает предложение США полностью отказаться от закупки российских комплексов С-400 как ограничение своих суверенных прав, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Происшествия Обматеривший полицейских псковский чиновник ушел в отставку Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил свои полномочия после публикации видеозаписи, на которой он оскорбляет сотрудников полиции.

Игры На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4 Завтра, 14 ноября 2019 года, на выставке X019 будет показан геймплей игры Age of Empires 4. Об этом сегодня, 13 ноября, напомнил представитель Xbox Games Аарон Гринберг на своей странице в Twitter.

Общество Медведев запретил посуточную аренду квартир Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.

Экономика ЦБ не откажется от чеканки копеек Центробанк не откажется от чеканки копеек, заявил "Газете.Ru" заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.