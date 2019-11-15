Финансы

КоммерсантъКоммерсантъБанки могут начать получать добровольные декларации от клиентов

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) дать возможность гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники. По оценкам банков, такой подход должен помочь в оценке долговой нагрузки клиентов.
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с чего всё началось

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Банки хотят расширить эту практику — это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика. Но регулятор к таким инициативам относится осторожно: по мнению ЦБ, вопросы вызывает механизм проверки сведений.
РБКвчера в 16:00

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:55

РБК: банки предлагают ввести для клиентов добровольные декларации о доходах

Ведомостивчера в 16:49

Банки хотят получать от россиян декларации о доходах

URA.Ruвчера в 20:18

Банки предлагают ввести для клиентов добровольные декларации о доходах

Телеканал 360°вчера в 19:46

Банки могут начать получать добровольные декларации от клиентов

Коммерсантъ00:49

Российские банки добиваются информации о теневых доходах заёмщиков

REGNUMвчера в 21:35

Банки предлагают ввести для клиентов декларации о доходах

АБНвчера в 22:16
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 01:07, Вашингтон
Политика

Путин призвал Украину продлить закон об особом статусе Донбасса

Российский лидер указал, что европейские партнеры призывали бывшего президента Украины Петра Порошенко сделать этот закон бессрочным и тот, по словам Путина, согласился с этим.
ФАН вчера в 18:30
Политика

Путин считает, что критика в отношении власти необходима

Что касается практики применения закона об оскорблении власти, то, по оценке Путина, она не носит "запредельного характера".
ТАСС вчера в 14:23
Происшествия

В Благовещенске произошла стрельба в колледже: погибли три человека

В Благовещенске учащийся Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства устроил стрельбу, убив двух своих однокурсников и затем убив себя, сообщает ТАСС со ссылкой на данные областного правительства.
Хакасия-Информ 13 ноября в 21:25
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета 00:35
Происшествия

В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых

В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Российская газета вчера в 11:50
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК 13 ноября в 12:25
Футбол

Экс-нападающий «Спартака» Андриано женился на россиянке

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано и российская модель Екатерина Дорожко узаконили отношения.
Sportbox.RU 00:17
Общество

В России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
RT на русском вчера в 22:40
Политика

Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
РИА Новости вчера в 09:47
Политика

Путин заявил о выполнении задач России в Сирии

Россия выполнила поставленные в Сирии задачи. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 16:30
Политика

Спикер Рады назвал сроки референдума о продаже земли иностранцам

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, когда может состояться референдум по поводу продажи украинской земли иностранцам.
RT на русском 01:04
Общество

Instagram начал скрывать лайки у пользователей по всему миру

Instagram в тестовом режиме запустил функцию, скрывающую число лайков под постами пользователей по всему миру, сообщила пресс-служба соцсети в Twitter.
Коммерсантъ вчера в 21:01
Футбол

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Коммерсантъ 13 ноября в 12:27
Культура

Боярский, Лановой и Янковский не попали под определение Мединского «культурные люди»

Ничего не знает о портале «Культура.рф» актёр Иван Янковский.
Говорит Москва вчера в 12:29
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Банк России приказом от 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 00:50
Общество

Росмолодежь определилась с куратором молодежного контента для Сети

Сколько денег направят на контент для молодежи Предполагается, что в случае наделения ИРИ статусом координационного центра, отвечающего за производство интернет-контента, Росмолодежь предоставит организации целевую субсидию, рассказывает РБК собеседник, близкий к администрации президента.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Коллеги обвиняемого в убийстве историка Соколова оплатили ему адвоката

Пятый канал вчера в 11:41
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр вчера в 13:26
Шоу-бизнес

Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии

Певица выступила на премии «Золотой грамофон», после чего публика стала обсуждать внешний вид звезды, сетуя на то, что она сильно изменилась не в лучшую сторону.
БК55 вчера в 01:41
Политика

Эрдоган ответил на требование США по С-400

Турция расценивает предложение США полностью отказаться от закупки российских комплексов С-400 как ограничение своих суверенных прав, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Rambler News Service вчера в 09:32
Происшествия

Обматеривший полицейских псковский чиновник ушел в отставку

Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил свои полномочия после публикации видеозаписи, на которой он оскорбляет сотрудников полиции.
Российская газета вчера в 13:26
Общество

Авиакомпаниям предложили ввести единые правила перевозки животных

Общероссийское объединение пассажиров предложило установить единые правила перевозки домашних животных для всех авиакомпаний.
Известия вчера в 18:01
Общество

«Нафтогаз» пожаловался на отсутствие предложений по газу от Газпрома

Украинская компания «Нафтогаз» заявила, что не получала предложений от Газпрома по поводу поставок газа на Украину.
iReactor 13 ноября в 15:31
Игры

На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4

Завтра, 14 ноября 2019 года, на выставке X019 будет показан геймплей игры Age of Empires 4. Об этом сегодня, 13 ноября, напомнил представитель Xbox Games Аарон Гринберг на своей странице в Twitter.
REGNUM 13 ноября в 13:23
Общество

Медведев запретил посуточную аренду квартир

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Газета.Ru вчера в 15:26
Кино

Киану Ривз появился в трейлере нового «Спанч Боба»

Лицо Киану Ривза появилось в трейлере мультфильма про Спанч Боба «Губка Боб в бегах», опубликованного на Youtube-канале Paramount Pictures.
Lenta.ru 00:26
Политика

Лукашенко поручил подсчитать стоимость белорусских услуг для РФ

Ранее News.ru писал, что Александр Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы.
News.ru вчера в 06:01
Экономика

ЦБ не откажется от чеканки копеек

Центробанк не откажется от чеканки копеек, заявил "Газете.Ru" заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.
Газета.Ru 00:05
Экономика

«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 13 ноября в 12:44
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