Финансы
КоммерсантъБанки могут начать получать добровольные декларации от клиентов
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) дать возможность гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники. По оценкам банков, такой подход должен помочь в оценке долговой нагрузки клиентов.
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с чего всё началось
Банки хотят расширить эту практику — это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика. Но регулятор к таким инициативам относится осторожно: по мнению ЦБ, вопросы вызывает механизм проверки сведений.РБКвчера в 16:00
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