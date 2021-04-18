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Известия

Банки могут обязать предоставлять возможность ограничения онлайн-оплаты

Банки поддержали идею ограничивать онлайн-операции. Ранее с инициативой выступил ЦБ, сообщает телеканал «Известия». Ограничения будут устанавливать сами клиенты кредитных организаций.В источнике
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С чего всё началось

Российские банки согласны с идеей ограничивать онлайн-операции клиентов

Российские банки поддержали инициативу ЦБ ограничивать по желанию клиентов онлайн-операции, хотя некоторые игроки видят риски серьезных расходов на доработку такого функционала, показал опрос РИА Новости.
РИА Новости01:17

Подробнее о событии

В России могут ограничить онлайн-операции клиентов банков

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Российские банки согласны с идеей ограничивать онлайн-операции клиентов

РИА Новости01:17

Банки готовы ограничить онлайн-операции россиян по счетам

URA.Ru02:22

Банки оценили предложение ограничить онлайн-операции

Российская газета02:09

Российские банки соглаcились с идеей ограничивать онлайн-операции

Московский Комсомолец01:50

Российские банки поддержали инициативу ЦБ ограничивать онлайн-операции клиентов

Комсомольская правда01:40

Российские банки поддержали идею ЦБ ограничивать онлайн-операции клиентов

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