Что происходит на границе со стороны Украины, и зачем РФ перекрыла Керченский пролив

«Оказалось, что никакого стягивания ВСУ, или военной техники к границам с Россией нет — так что, Киев или просто знает, что Россия не собирается нападать, либо просто решил никак не оборонять эти территории», - прокомментировал эксперт.