Киев обвинил ДНР и ЛНР в дискредитации вооруженных сил Украины

Авторы сообщения заявляют, что такого рода действия на информационном поле "направлены на убеждение местного населения в намерениях украинской стороны в ближайшее время начать военную операцию" против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).