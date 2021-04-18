Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия

Банки могут обязать предоставлять возможность ограничения онлайн-оплаты

Банки поддержали идею ограничивать онлайн-операции. Ранее с инициативой выступил ЦБ, сообщает телеканал «Известия». Ограничения будут устанавливать сами клиенты кредитных организаций.В источнике
Центральная Служба Новостей
Газета Заря (Алексеевское)
Pravda.Ru
Парламентская газета
ФАН
РИА Новости
iReactor
Инфо24
Экономика сегодня
ПРАЙМ
ГЛАС.RU
Рамблер
Комсомольская правда
Народные новости
Форпост Северо-Запад
АБН
Телеканал Санкт-Петербург
Регион online
Общественная служба новостей
Первый Севастопольский
Deita.ru
Политическая Экспертиза
ПолитРоссия
URA.Ru
Krasnoyarskmedia.ru
Московский Комсомолец
Телеканал 360°
News.ru
Lenta.ru
С чего всё началось

Российские банки согласны с идеей ограничивать онлайн-операции клиентов

Российские банки поддержали инициативу ЦБ ограничивать по желанию клиентов онлайн-операции, хотя некоторые игроки видят риски серьезных расходов на доработку такого функционала, показал опрос РИА Новости.
РИА Новостивчера в 01:17

Подробнее о событии

В России могут ограничить онлайн-операции клиентов банков

ФАНвчера в 03:06

Российские банки поддержали идею ЦБ ограничивать онлайн-операции клиентов

Экономика сегоднявчера в 02:52

Российские банки согласны с идеей ограничивать онлайн-операции клиентов

РИА Новостивчера в 01:17

Банки оценили предложение ограничить онлайн-операции

Российская газетавчера в 02:09

Российские банки соглаcились с идеей ограничивать онлайн-операции

Московский Комсомолецвчера в 01:50

Российские банки поддержали инициативу ЦБ ограничивать онлайн-операции клиентов

Комсомольская правдавчера в 01:40

Банки готовы ограничить онлайн-операции россиян по счетам

URA.Ruвчера в 02:22
Интересное

Стулья устояли перед вирусом

Оборот индустрии почти не упал, при этом россияне переключились на бюджетные альтернативы, выбирая российских производителей: доля импорта сократилась до минимальной за пять лет.
Коммерсантъ17:59

Сотрудники ОИЯИ получили патент на программу накопления, анализа и визуализации экспериментальных данных Romana

Отдел лицензий и интеллектуальной собственности ОИЯИ сообщает, что 2 апреля 2021 года Объединенным институтом ядерных исследований было получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Программа накопления, анализа и визуализации экспериментальных данных Romana».
Атомная энергия 2.019:05