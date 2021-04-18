Пять клубов АПЛ согласились на участие в европейской Суперлиге

Пять футбольных клубов из Английской премьер-лиги (АПЛ) подписали бумаги о согласии на участие в европейской Суперлиге, которая может стать альтернативой еврокубкам под эгидой УЕФА.