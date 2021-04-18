Банки могут обязать предоставлять возможность ограничения онлайн-оплаты
Банки поддержали идею ограничивать онлайн-операции. Ранее с инициативой выступил ЦБ, сообщает телеканал «Известия». Ограничения будут устанавливать сами клиенты кредитных организаций.В источнике
С чего всё началось
Российские банки согласны с идеей ограничивать онлайн-операции клиентов
Российские банки поддержали инициативу ЦБ ограничивать по желанию клиентов онлайн-операции, хотя некоторые игроки видят риски серьезных расходов на доработку такого функционала, показал опрос РИА Новости.
РИА Новостивчера в 01:17
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Российские банки поддержали инициативу ЦБ ограничивать онлайн-операции клиентов
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Российские банки поддержали идею ЦБ ограничивать онлайн-операции клиентов
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