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Известия

Банки могут обязать предоставлять возможность ограничения онлайн-оплаты

Банки поддержали идею ограничивать онлайн-операции. Ранее с инициативой выступил ЦБ, сообщает телеканал «Известия». Ограничения будут устанавливать сами клиенты кредитных организаций.В источнике
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С чего всё началось

Российские банки согласны с идеей ограничивать онлайн-операции клиентов

Российские банки поддержали инициативу ЦБ ограничивать по желанию клиентов онлайн-операции, хотя некоторые игроки видят риски серьезных расходов на доработку такого функционала, показал опрос РИА Новости.
РИА Новостивчера в 01:17

Подробнее о событии

В России могут ограничить онлайн-операции клиентов банков

ФАНвчера в 03:06

Российские банки согласны с идеей ограничивать онлайн-операции клиентов

РИА Новостивчера в 01:17

Банки готовы ограничить онлайн-операции россиян по счетам

URA.Ruвчера в 02:22

Банки оценили предложение ограничить онлайн-операции

Российская газетавчера в 02:09

Российские банки соглаcились с идеей ограничивать онлайн-операции

Московский Комсомолецвчера в 01:50

Российские банки поддержали инициативу ЦБ ограничивать онлайн-операции клиентов

Комсомольская правдавчера в 01:40

Российские банки поддержали идею ЦБ ограничивать онлайн-операции клиентов

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