Общество

Газета.RuГазета.RuБанки могут обязать проверять клиентов по номеру телефона

Правительство подготовило законопроект об идентификации банком клиентов по номеру телефона, пишут "Известия".
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с чего всё началось

Перевели бремя: банки обяжут проверять телефонные номера клиентов

В правительстве хотят обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, на них ли оформлен номер телефона, как часто они им пользуются, а также менял ли гражданин мобильное устройство.
Известиявчера в 17:01

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Кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона

РБК02:48

Идентификация клиента банка по номеру телефона: защита от краж и коллекторов

Вести.Ru00:31

Перевели бремя: банки обяжут проверять телефонные номера клиентов

Известиявчера в 17:01

Российские банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов

Московский Комсомолецвчера в 23:07

Российские банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов

РИА Новостивчера в 22:13

Банки будут сверять телефонные номера клиентов для защиты от мошенников

URA.Ruвчера в 18:46

Правительство может обязать банки проверять клиента по номеру телефона

RT на русском00:30
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Религия

Реальная угроза: в словах Патриарха прозвучал набат

Вести.Ru 14:21
Политика

НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности

НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
ТАСС 14:07
Происшествия

СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае

В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
RT на русском 03:45
Происшествия

В Болгарии врачи на шесть часов забыли пациентку в томографе

Болгарские врачи на шесть часов забыли пенсионерку в томографе во время обследования.
РЕН ТВ вчера в 21:52
Футбол

ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России

Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 13-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 09:00
Происшествия

В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая

Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 13:31
Политика

Клинтон назвала кандидата в президенты США от России

ТВ Центр 18 октября в 13:31
Политика

Марин Ле Пен призвала исключить Турцию из НАТО

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась за приостановку членства Турции в Североатлантическим альянсом в связи с проводимой ею операцией на северо-востоке Сирии.
Взгляд.ру 13:06
Футбол

Черчесов заявил, что не станет сбривать усы в случае победы сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не станет сбривать фирменные усы даже в том случае, если его команда выиграет чемпионат Европы — 2020.
RT на русском 15:13
Кино

На телеканале «Россия 1» выходит сериал «Екатерина. Самозванцы»

Российская газета 17 октября в 14:45
Космос

Ученых озадачил рентгеновский снимок «пузырчатой» сверхновой

Рентгеновский снимок SN 1572 продемонстрировал, что сверхновая состоит из значительного количества пузырей, способных к сужению и расширению в разных направлениях.
Актуальные Новости вчера в 07:20
Музыка

Организаторы «Евровидения» ответили на украинские правила участия

Напомним, что Украина установила свои правила национального отбора и запретила участвовать тем, кто выступал на территории России в период с 2014 года.
Gazeta.SPb 17 октября в 09:38
Политика

Die Welt – Путин одержал победу без войны

Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.
REGNUM 13:32
Финансы

ФРС начинает принудительное ослабление доллара США

Федеральная резервная система Соединенных Штатов начала скупать активы и снижать ставки, но теперь осталось только одно условие – ослабление доллара.
Политическая Экспертиза вчера в 04:33
Общество

В Калифорнии активизировался спавший 500 лет разлом

В Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение разлом в земной коре под названием Гарлок, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, выяснили исследователи из Калифорнийского Технологического института.
Газета.Ru 13:31
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Газета.Ru 09:55
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в АПЛ

RT на русском 13:23
Технологии

Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут

Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение.
Комсомольская правда 03:11
Шоу-бизнес

Фото: 5-летняя дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом

Дочь Тимати и Алены Шишковой познакомилась со своим новорожденным братом. Сына артисту подарила модель и блогер Анастасия Решетова.
РЕН ТВ 06:56
Общество

Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта

Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.
RT на русском вчера в 22:10
Политика

Трамп отказался от проведения саммита G7 на своем курорте в Майами

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от идеи проведения саммита Группы семи на своем курорте Trump National Doral Miami.
ТАСС вчера в 22:38
Армия и оружие

Турецкие войска захватили стратегически важный город в Сирии

Сирийский город Рас эль-Айн в провинции Хасака захвачен турецкими оккупационными войсками и боевиками «Сирийской национальной армии».
Rusvesna.su 11:25
Происшествия

В Иране произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе

На иранском нефтеперерабатывающем заводе в городе Абадан произошёл крупный пожар. Об этом сообщает издание Shafaq News.
RT на русском 12:49
Футбол

Слуцкий рассказал о зарплате в «Витессе»

Главный тренер арнемского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о зарплате в голландском клубе.
Газета.Ru 13:59
Гаджеты

Составили топ-10 самых быстрых смартфонов

В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera 05:15
Хоккей

«Спартак» в Петербурге обыграл СКА

Советский спорт 12:23
Общество

Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии

Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
Lenta.ru 08:22
Армия и оружие

Минобороны назвало задачи новой «Военно-строительной компании»

«Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на нее какие-то обременения», — рассказал РБК замминистра обороны Тимур Иванов.
Телеканал 360° 18 октября в 11:25
Культура

Дробыш прокомментировал скандал с участием Кормухиной и Гагариной

NewInform вчера в 05:15
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Газета.Ru 04:29
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