В правительстве хотят обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, на них ли оформлен номер телефона, как часто они им пользуются, а также менял ли гражданин мобильное устройство.

с чего всё началось

Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона. Об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал "Известиям". Соответствующий законопроект будет рассмотрен в ноябре во втором чтении.

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