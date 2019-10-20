Общество
Газета.RuРоссийские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона
Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона. Об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал "Известиям". Соответствующий законопроект будет рассмотрен в ноябре во втором чтении.
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с чего всё началось
В правительстве хотят обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, на них ли оформлен номер телефона, как часто они им пользуются, а также менял ли гражданин мобильное устройство.Известиявчера в 17:01
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Российские банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов
Московский Комсомолецвчера в 23:07
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