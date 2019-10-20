Общество

Газета.RuГазета.RuБанки могут обязать проверять клиентов по номеру телефона

Правительство подготовило законопроект об идентификации банком клиентов по номеру телефона, пишут "Известия".
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с чего всё началось

Перевели бремя: банки обяжут проверять телефонные номера клиентов

В правительстве хотят обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, на них ли оформлен номер телефона, как часто они им пользуются, а также менял ли гражданин мобильное устройство.
Известиявчера в 17:01

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Российские банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов

Московский Комсомолецвчера в 23:07

Идентификация клиента банка по номеру телефона: защита от краж и коллекторов

Вести.Ru00:31

Правительство может обязать банки проверять клиента по номеру телефона

RT на русском00:30

Кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона

РБК02:48

Российские банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов

РИА Новостивчера в 22:13

Банки будут сверять телефонные номера клиентов для защиты от мошенников

URA.Ruвчера в 18:46

Перевели бремя: банки обяжут проверять телефонные номера клиентов

Известиявчера в 17:01
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Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
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Армия и оружие

Минобороны РФ: военные США заинтересованы в Договоре по открытому небу

Соединенные Штаты проявляют заинтересованность в сохранении Договора по открытому небу - они заявили о намерении провести 21 наблюдательный полет над Россией в 2020 году, что больше, чем в 2017 и 2018 годах.
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