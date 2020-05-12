Экономика

Lenta.ruLenta.ruБанки захотели выдавать кредиты россиянам по-новому

Российские банки захотели выдавать кредиты по-новому. В период пандемии многие банки могут ввести ограничения на короткие потребительские займы без залога, так как не могут проверить платежеспособность клиента. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
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с чего всё началось

Пандемия требует залога

В пресс-службе Кредит Европа банка подтвердили, что «выдачи кредитов наличными временно приостановлены в связи с низкой востребованностью в текущей ситуации». При этом там уточнили, что «кредиты наличными занимают незначительную долю в кредитном портфеле банка».
Коммерсантъвчера в 17:41

Подробнее о событии

Банки начали приостанавливать выдачу кредитов без залога. Им стало сложнее проверять платежеспособность заемщиков

Фонтанка.Ру05:37

Банки захотели выдавать кредиты россиянам по-новому

Lenta.ru01:42

В Кредит Европа Банке приостановили выдачу кредитов наличными

Банки.ру02:09

СМИ узнали о планах банков отказаться от кредитов наличными без залога

Говорит Москва02:03

СМИ: Банки задумали отказаться от потребительских кредитов без залога

Московский Комсомолец03:33

Банки откажутся давать потребительские кредиты без залога

Ведомостивчера в 23:26

Пандемия требует залога

Коммерсантъвчера в 17:41
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Общество

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Интерфакс 09:18
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

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Телеканал 360° вчера в 13:32
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Экономика

Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости вчера в 10:15
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Футбол

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РИА Новости 06:46
Политика

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Махачкалинские известия 10 мая в 13:32
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Хоккей

Нападающий Толчинский признался, что перешел в «Авангард» из-за денег

РИА ОмскИнформ 06:12
Общество

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Общество

На госуслугах запустили сервис для оформления выплаты на детей

На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
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Общество

ФАС нашла признаки недобросовестной конкуренции в «действиях Альфа-банка»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) увидела признаки недобросовестной конкуренции в «действиях Альфа-банка».
РБК 09:38
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Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
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Происшествия

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Как сообщалось, в Петербурге, по предварительным данным, причиной возгорания стал произведенный в 2020 году аппарат искусственной вентиляции легких (АИВЛ) «Авента-М», выпущенный Уральским приборостроительным заводом (Екатеринбург), входящим в ГК Ростех.
REGNUM 08:38
Общество

Организаторы «Бессмертного полка» обратятся к следователям

Победа РФ 08:19
Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
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Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

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ТАСС 06:40
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Происшествия

В Калининграде умерла врач-реаниматолог областной больницы

В Калининграде скончалась врач-реаниматолог отделения неврологии Калининградской областной клинической больницы.
Российская газета 08:59
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Политика

Польша считает Россию основной угрозой

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
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Путешествия

Турция введет тестирование на коронавирус при въезде в страну

Турецкие власти вводят с начала июня тестирование на коронавирус в аэропортах и пограничных КПП для всех въезжающих в страну, заявил министр культуры и туризма Турции Нури Мехмет Эрсой.
РИА Новости 08:51
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Экономика

Президент предложил списать налоги и страховые взносы для бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса.
Москва меняется вчера в 09:48
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Происшествия

Три человека подорвались на военном полигоне под Кемерово

Два человека погибли, еще один получил тяжелые травмы при попытке разобрать артиллерийский снаряд на полигоне в Юрге в Кемеровской области.
Газета.Ru 03:33
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Экономика

Опрос: Более половины россиян заявили о сокращении доходов

Большинство россиян (58%) фиксируют снижение дохода в своих семьях из-за кризиса, вызванного последствиями пандемии коронавируса и связанными с ней карантинными ограничениями, а 5% полностью его лишились.
Росбалт 09:43
Финансы

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
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Гаджеты

Стоимость смартфона Poco F2 Pro оказалась ниже ожидаемого

Стоимость смартфона Poco F2 Pro оказалась ниже ожидаемого.
Astera 04:44
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Здоровье

Миру предрекли новую эпидемию после коронавируса

Западные ученые предрекли миру новую эпидемию по завершению пандемии коронавируса.
Дни24 02:53
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Общество

Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом

В России выявили свыше 230 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2116 человек скончались, более 43 тысяч вылечились.
РИА Новости 04:45
Общество

Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России

В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 10 мая в 20:47
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Авто

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 05:42
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Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем

Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем Давид Манукян сделал татуировку с именем Ольги Бузовой.
Экспресс газета 01:57
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Экономика

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным обсудил вопросы поддержки компании со стороны государства.
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Общество

Семьям выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет

Размер пособия составит по 10 тысяч рублей на каждого. В целом такую поддержку получат 27 миллионов российских семей.
Ставропольская правда вчера в 10:49
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Политика

Завод «Звезда» спустил на воду первый танкер на газомоторном топливе

В России спущен на воду первый танкер на газомоторном топливе. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Известия 07:43
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