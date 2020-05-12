В пресс-службе Кредит Европа банка подтвердили, что «выдачи кредитов наличными временно приостановлены в связи с низкой востребованностью в текущей ситуации». При этом там уточнили, что «кредиты наличными занимают незначительную долю в кредитном портфеле банка».

с чего всё началось

Банки в период пандемии могут ввести ограничения на короткие потребительские займы без залога, поскольку не могут проверить платежеспособность клиента. Подобные ограничения пока ввел только «Кредит Европа банк».

Банки могут отказаться от кредитов наличными без залога

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