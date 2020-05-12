В пресс-службе Кредит Европа банка подтвердили, что «выдачи кредитов наличными временно приостановлены в связи с низкой востребованностью в текущей ситуации». При этом там уточнили, что «кредиты наличными занимают незначительную долю в кредитном портфеле банка».

с чего всё началось

Банки в период пандемии могут ввести ограничения на короткие потребительские займы без залога, поскольку не могут проверить платежеспособность клиента. Подобные ограничения пока ввел только «Кредит Европа банк».

Банки могут отказаться от кредитов наличными без залога

Происшествия В Коми на главу города завели дело из-за детской площадки Следственные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении главы администрации Инты из-за завышенного контракта на установку детской площадки, сообщает СУСК РФ по Коми. 19

Шоу-бизнес Билли Айлиш подала в суд на нарушившего социальную дистанцию фаната Американская певица Билли Айлиш подала в суд на нарушившего социальную дистанцию фаната.

Музыка Новый клип Little Big собрал более 18 миллионов просмотров Hypnodancer, новое музыкальное видео коллектива Little Big, размещенное на YouTube 8 мая, уже собрало более 18 миллионов просмотров только на официальном канале группы. 481

Общество Пескова госпитализировали с коронавирусом Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом и находится в больнице. 137

Общество Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Происшествия Регионы начали отказываться использовать новые ИВЛ из-за пожаров В больнице Святого Георгия в Петербурге пожар случился утром 12 мая, погибли пять человек, а причиной ЧП губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал возгорание одного из аппаратов ИВЛ. 954

Авто В России появилась бронированная Audi за 55 млн рублей Как сообщают «Автоновости дня», стоимость автомобиля составит минимум 55 млн рублей, однако купить его смогут не все: все заказы верифицируются в Германии, и некоторым клиентам их попросту не одобряют. 1

Общество Кабмин утвердил дополнительные выплаты семьям с детьми Обращение Путина к россиянам: главное Согласно документу, россияне с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут с 1 июня получить разовую выплату в размере 10000 руб. Семьи с детьми в возрасте до трех лет получат ежемесячные выплаты за апрель, май и июнь в размере 5000 руб. Кабмин утвердил правила оказания этой меры поддержки. 2,9K

Здоровье Из больницы в Струнино в разгар пандемии уволились 40 медработников До начала пандемии в больнице было занято 1185 сотрудников, теперь же там работает на 40 человек меньше.

Путешествия Турция введет тестирование на коронавирус при въезде в страну Турецкие власти вводят с начала июня тестирование на коронавирус в аэропортах и пограничных КПП для всех въезжающих в страну, заявил министр культуры и туризма Турции Нури Мехмет Эрсой. 33

Авто Новый Volvo XC100 превратят в электрокар Как предполагают в Сети, следующая генерация топового внедорожника от Geely получит название XC100 Recharge, которое отразит стилевое оформление «младшего» кроссовера XC40 Recharge с нулевым уровнем выбросов. 2

Общество Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина 12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина. 172

Общество В России запустили сервис для оформления выплат на детей На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи. 1K

Общество В Туле вводится обязательный масочный режим Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области. 84

Единоборства Фергюсон получил перелом орбитальной кости Согласно источнику, американец был доставлен в больницу, где врачи обнаружили у него перелом орбитальной кости. 1

Хоккей «Сочи» расторг контракт с Щитовым «Сочи» и защитник Никита Щитов решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.

Общество Нижегородские семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3-х лет до наступления 16-летнего возраста, — заявил Путин.