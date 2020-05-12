Экономика

ФедералПрессФедералПрессБанки могут отказаться от кредитов наличными без залога

Банки в период пандемии могут ввести ограничения на короткие потребительские займы без залога, поскольку не могут проверить платежеспособность клиента. Подобные ограничения пока ввел только «Кредит Европа банк».
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с чего всё началось

Пандемия требует залога

В пресс-службе Кредит Европа банка подтвердили, что «выдачи кредитов наличными временно приостановлены в связи с низкой востребованностью в текущей ситуации». При этом там уточнили, что «кредиты наличными занимают незначительную долю в кредитном портфеле банка».
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