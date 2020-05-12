Коронавирус

Капитал страныКапитал страныБанки могут отказаться выдавать кредиты без залога

В пресс-службе кредитной организации подтвердили, что в настоящее время прекращена выдача кредитов без залога, но представитель банка уточнил, что доля таких кредитов занимает лишь малую часть в кредитном портфеле организации.
Читать в источнике
Комментировать40
с чего всё началось

Пандемия требует залога

В пресс-службе Кредит Европа банка подтвердили, что «выдачи кредитов наличными временно приостановлены в связи с низкой востребованностью в текущей ситуации». При этом там уточнили, что «кредиты наличными занимают незначительную долю в кредитном портфеле банка».
Коммерсантъвчера в 17:41

Подробнее о событии

Банки начали приостанавливать выдачу кредитов без залога. Им стало сложнее проверять платежеспособность заемщиков

Фонтанка.Ру05:37

Банки захотели выдавать кредиты россиянам по-новому

Lenta.ru01:42

В Кредит Европа Банке приостановили выдачу кредитов наличными

Банки.ру02:09

СМИ узнали о планах банков отказаться от кредитов наличными без залога

Говорит Москва02:03

СМИ: Банки задумали отказаться от потребительских кредитов без залога

Московский Комсомолец03:33

Банки откажутся давать потребительские кредиты без залога

Ведомостивчера в 23:26

Пандемия требует залога

Коммерсантъвчера в 17:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
Происшествия

РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова

Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
РИА Новости 10:41
77
Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

Как утверждает украинский регулятор, всего нарушений три: новый владелец должен был за три месяца уведомить НБУ о намерении приобрести банк, согласовать с ним такое приобретение, а затем передать копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.
РИА Новости 11:48
134
Общество

Дуров объявил о закрытии проекта TON

BFM.ru 13:14
27
Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
466
Космос

Гигантская ступень китайской ракеты упала на Землю

Вторая ступень тяжелой китайской ракеты Long March 5B неконтролируемо вошла в атмосферу Земли и сгорела над территорией Атлантического океана.
Газета.Ru вчера в 15:05
2
Общество

В России запустили сервис для оформления выплат на детей

На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
1,5K
Общество

В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции

Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:12
207
Экономика

АЛРОСА почти остановила продажу алмазов

Показатель в апреле упал в десять раз Продажи алмазов и бриллиантов АЛРОСА в апреле составили $15,6 млн, что в десять раз ниже уровня марта.
Коммерсантъ 11:06
2
Политика

В России сохранятся ограничения для граждан старше 65 лет

Во время обращения к нации глава государства Владимир Путин заявил, что ограничения для граждан старше 65 лет сохранятся.
Мой Брянск вчера в 10:10
284
Экономика

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09
331
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

РИА Новости 13:15
208
Экономика

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
1,3K
Происшествия

Севастополь отказался использовать новые ИВЛ из-за пожаров в больницах

Аппараты пришли в одной из последних партий медоборудования.
Российская газета 11:43
Футбол

«Барселона» намерена приобрести Алексея Миранчука

REGNUM 10:25
1
Здоровье

На Кубани за сутки выявлено 99 новых носителей коронавируса

Краснодар, 10 мая 2020, 11:08 — REGNUM 99 новых носителей коронавируса выявлено за сутки на территории Краснодарского края, об этом 10 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 10 мая в 04:08
541
Здоровье

В США заявили о заниженной статистике по жертвам коронавируса

Реальное число жертв заболевания коронавирусом в США может превышать официальную статистику, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи.
Взгляд.ру 12:54
Общество

Регина Тодоренко пожертвовала 2 млн рублей центру «Насилию.нет»

Ведомости 12:54
Общество

Путин заявил о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка в России

Президент России Владимир Путин заявил, что принято решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом с 3 лет до наступления 16 лет.
Московский Комсомолец вчера в 09:38
16
Энергетика

Минэнерго США повысило прогноз по цене на нефть Brent в 2020 году

Вашингтон, 12 мая 2020, 19:25 — REGNUM Средняя цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent по итогам 2020 года может составить $34,13 за баррель.
REGNUM 12:25
Игры

Тони Хоук подтвердил переиздания первых Tony Hawk’s Pro Skater

Сегодня поклонники получили от скейтбордиста сообщение: Хоук официально подтвердил, что готовит переиздания первой и второй частей Tony Hawk's Pro Skater — с оригинальными локациями, героями и классическим саундтреком.
Игромания.ру 11:35
1
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
3,9K
Общество

Навка рассказала о состоянии заразившегося коронавирусом Пескова

РИА Новости 12:35
Общество

Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится

Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM 10:34
94
Общество

В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето

РБК 01:24
408
Общество

Роспотребнадзор может смягчить требования к парикмахерским

Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласна внести изменения в рекомендации своего ведомства, соблюдение которых открывает предприятиям бьюти-индустрии возможность постепенно восстановить свою деятельность после выхода из карантина.
Коммерсантъ 09:50
4
Армия и оружие

Российский Як-130 вызывает беспокойство у США

Российский Як-130 вызывает беспокойство у США. Об этом сообщили журналисты из "Актуальных новостей".
Piter.tv 05:01
20
Общество

ФАС начала получать «незначительные» жалобы на рост цен перчаток

Федеральная антимонопольная служба сообщила о поступающих жалобах россиян на продажи медицинских перчаток.
Московский Комсомолец 12:30
8
Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
1,5K
Финансы

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
38
Единоборства

Усик ответил вызвавшему его на поединок украинскому борцу

Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на брошенный его соотечественником, борцом вольного стиля Богданом Грицаем вызов.
ФАН вчера в 21:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное