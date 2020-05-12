В пресс-службе Кредит Европа банка подтвердили, что «выдачи кредитов наличными временно приостановлены в связи с низкой востребованностью в текущей ситуации». При этом там уточнили, что «кредиты наличными занимают незначительную долю в кредитном портфеле банка».

с чего всё началось

В пресс-службе кредитной организации подтвердили, что в настоящее время прекращена выдача кредитов без залога, но представитель банка уточнил, что доля таких кредитов занимает лишь малую часть в кредитном портфеле организации.

Банки могут отказаться выдавать кредиты без залога

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