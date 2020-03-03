Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
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с чего всё началось

Банки назвали угрозы запрета комиссий на прием платежей ЖКХ

Если же компании из сферы ЖКХ откажутся оплачивать комиссии, то банки и другие финансовые организации просто перестанут принимать платежи — им это будет невыгодно, говорит собеседник РБК в одном из банков: граждане будут вынуждены оплачивать эти услуги через кассы с бумажными платежками.
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