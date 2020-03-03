Экономика
КоммерсантъБанки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
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Экономика
ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Музыка
Little Big представит Россию на «Евровидении»
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Происшествия
В жилом доме Самары произошел взрыв газа
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер нарастила двухметровую косу
В своем Instagram Дженнер разместила фото, на котором выглядит как настоящая героиня мультфильма «Рапунцель», ведь длина заплетенных волос превышает рост самой Кайли в 168 см. Звезда сидит на трамплине у бассейна, аккуратно разложив «косу до пят» рядом с собой.
Происшествия
В Петербурге обезврежены этнические группировки, занимавшиеся грабежами и похищением людей
Известно, что межэтнические группировки специализировались на похищениях людей и грабежах.
Общество
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Общество
Леди в зелёном: Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Ирландию
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетели в Ирландию с трёхдневным туром.
Общество
У госпитализированных в Москве граждан коронавирус не обнаружен
У госпитализированных с подозрением на коронавирус граждан пришли отрицательные результаты, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Биатлон
Зайцева на слушаниях в CAS заявила, что никогда не принимала допинг
Во вторник в CAS продолжились слушания по допинговым делам Зайцевой и еще двух бывших биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которые были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.
Кино
Железняк и Кравченко уехали со съемок «Сваты 7»
Фото и видео со спектаклей с участием Кравченко и Железняк в марте уже появилось в Сети.
Футбол
Определились соперники сборной России по группе в Лиге наций УЕФА
Сборная России сыграет в группе 3 дивизиона В, где ее соперниками станут команды Сербии, Турции и Венгрии.
Хоккей
Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку
Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Общество
В Крыму рассказали о запасах воды в водохранилищах региона
«Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока по состоянию на 08:00 29 февраля 2020 года составлял 99,94 млн куб. м, что на 84,65 млн куб. м меньше, чем к началу весны 2019 года», — указывается в заявлении.
Общество
Дерипаска подал иск к Навальному на 1 рубль
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Москвы к блогеру и основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному о защите деловой репутации.
Кино
Вышел первый с 2018 года трейлер «Артемиса Фаула»
Шоу-бизнес
Алекс Смерфит стыдился ходить с Викторией Боней в рестораны
Напомним, что звезда «Дома-2» Виктория Боня разошлась с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом в 2017 году.
Хоккей
«Металлург» обыграл «Барыс» в плей-офф КХЛ и сравнял счёт в серии
Политика
ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
Политика
Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях
Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
Авто
Новая Skoda Octavia RS стала гибридом
Компания Skoda представила новое поколение «заряженной» модели Octavia RS, которая впервые в своей истории стала гибридом.
Футбол
Быстров: я ещё не тренер. Тренеришка, скорее. Помощничек
Тренер сборной России U17 Владимир Быстров рассказал о своей работе в штабе национальной команды, который возглавляет его бывший партнёр по «Зениту» Александр Кержаков.
Космос
Ученые миссии OSIRIS-REx случайно обнаружили черную дыру
Группа ученых OSIRIS-REx, наблюдавшая за активностью астероида Бенну, сообщает о невероятной находке: вспыхнувшей черной дыре.
Армия и оружие
США хочет поддержать Турцию боеприпасами в Идлибе
Спецпредставитель Штатов в Сирии сообщил, что Вашингтон планирует поставить в турецкую провинцию Идлиб военные припасы и оружие.
Общество
Тиньков внёс залог после выдачи в Лондоне ордера на его задержание
«Ожидается, что господин Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства, будучи освобождённым под залог после выдачи ордера на его задержание», — цитирует РИА Новости сообщение группы «Тинькофф».