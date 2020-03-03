Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
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Банки выступили против отмены комиссии за ЖКХ

Право.ру11:04

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Коммерсантъ08:52

В России банки хотят отказаться от приема платежей за ЖКХ

Независимый публицист09:17

Банки могут отказаться от приёма платежей ЖКХ из-за отмены комиссий

Piter.tv09:49

Банки назвали угрозы запрета комиссий на прием платежей ЖКХ

РБК07:21
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Роналду вылетел к матери, которая перенесла инсульт

Газета.Ru 09:16
Общество

В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
РИА Новости 10:35
Политика

В США объяснили свои проблемы «вирусом Путина»

За восемь месяцев до президентских выборов в США миллионы американцев уже начали сомневаться в том, будут ли выборы свободными и честными, утверждает автор, объясняя, что такая неуверенность возникла благодаря «вирусу Путина».
Lenta.ru 10:40
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Армия и оружие

В Москве пройдет пресс-конференция, посвященная эскалации конфликта Турции и Сирии

Трансляция будет доступна на канале Общественной службы новостей. (Запись пресс-конференции) Мероприятие пройдет по адресу: город Москва, улица Покровка, дом 5 (м. Китай-Город).
Общественная служба новостей вчера в 06:46
Политика

Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН

«Инициативу поддержали президент Франции, председатель Китайской Народной Республики, и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил своё согласие и поддержку этого предложения», — сказал министр.
RT на русском 08:42
Происшествия

В Чебоксарах на уроке физкультуры в бассейне погибла школьница

Вести.Ru 10:02
Армия и оружие

В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция

Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Говорит Москва вчера в 10:45
Политика

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

Ко второму чтению Владимир Путин изменил формулировку пенсионной поправки и предложил закрепить в Конституции, что индексация пенсий в России осуществляется «не реже одного раза в год».
РБК вчера в 12:41
Происшествия

Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

РИА Новости 10:14
Шоу-бизнес

Максим Виторган заболел пневмонией

Московский Комсомолец 01:50
Интернет

В «Одноклассниках» появилась необычная функция

Российская социальная сеть "Одноклассники" запустила возможность входа в учетные записи по фотографии.
Российская газета 08:23
Экономика

ФРС США снизила ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
BFM.ru 10:18
Шоу-бизнес

Лариса Долина рассказала Ивану Урганту о болезни дочери и внучки

Со слов Долиной, болезнь дочери и внучки не представляет смертельной опасности.
Bimru.ru 05:15
Музыка

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»

АБН 08:49
Экономика

«Аэрофлот» объяснил рост выплат топ-менеджерам почти на 40%

Лишение топ-менеджмента бонусов из-за авиакатастрофы предусмотрено в KPI компании, пояснял Савельев, премии не должны были выплачиваться со II квартала и до конца 2019 г. Премии в «Аэрофлоте» выплачиваются ежеквартально, есть также годовая премия, на каждую квартальную может приходиться порядка 15–20% общего переменного вознаграждения за весь год.
Ведомости 10:17
Общество

Телеканал «Россия 1» выдал слова оппозиционного активиста о сумме собранных денег за оценку численности марша Немцова

Интернет-издание «МБХ Медиа» объявило о том, что один из телеканалов ВГТРК переврал слова активиста с марша Немцова, у которого сайт брал интервью.
Эхо Москвы 09:01
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

РИА Новости вчера в 15:58
Армия и оружие

США пообещали снабдить Турцию боеприпасами для операции в Идлибе

Соединенные Штаты готовы вместе с гуманитарной помощью предоставить Турции боеприпасы для проведения операции в сирийском Идлибе, заявил специальный представитель США по региону Джеймс Джеффри.
РБК 10:29
Шоу-бизнес

Собчак оценила замену Кудрявцевой на Бузову на премии «МУЗ-ТВ»

Стало известно, что телеведущая и певица Ольга Бузова заняла место Леры Кудрявцевой в роли ведущей Премии «МУЗ-ТВ 2020».
NewInform 10:53
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru вчера в 14:21
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно взяло курс на порт Суэц

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может поучаствовать в строительстве газопровода "Северный поток-2", направилось в египетский порт Суэц, свидетельствуют данные порталов отслеживания положения морских судов Marine Traffic и Vesselfinder.
РИА Новости 07:10
Армия и оружие

Кремль отверг обвинения комиссии ООН по действиям России в Идлибе

В Кремле решительно отвергли обвинения комиссии ООН по действиям России в Идлибе.
Мой Брянск 05:57
Политика

Депутаты Рады зарегистрировали постановление о недоверии генпрокурору

Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, об этом сообщается на официальном сайте парламента.
РИА Новости 10:26
Общество

У контактировавших с заболевшим москвичом не нашли коронавирус

У родственников и друзей заразившегося коронавирусом москвича первичные анализы на вирус дали отрицательный результат.
РБК 11:01
Общество

Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
Ведомости 04:58
Футбол

Сегодня в Амстердаме пройдет жеребьевка второго розыгрыша Лиги Наций

Сегодня в Амстердаме пройдет жеребьевка второго розыгрыша Лиги Наций – нового футбольного турнира УЕФА для национальных сборных.
Эхо Москвы 10:28
Общество

Россиян предложили информировать о размере будущей пенсии с 45 лет

Согласно предложению министерства, граждане 45 лет и старше начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере будущей пенсии автоматически через портал Госуслуг раз в три года, рассказали RNS в Минтруде.
Rambler News Service 10:16
Транспорт

«Победа» сократит частоту полетов в Италию

Речь идет о рейсах из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо до конца апреля 2020 г. В марте рейсы из Москвы в Бергамо будут выполнятся по расписанию только по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.
Ведомости 10:50
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском 04:38
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