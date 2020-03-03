Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Общество В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.

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Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Политика Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию Ко второму чтению Владимир Путин изменил формулировку пенсионной поправки и предложил закрепить в Конституции, что индексация пенсий в России осуществляется «не реже одного раза в год».

Экономика ФРС США снизила ставку из-за коронавируса Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.

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Политика Депутаты Рады зарегистрировали постановление о недоверии генпрокурору Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Общество Россиян предложили информировать о размере будущей пенсии с 45 лет Согласно предложению министерства, граждане 45 лет и старше начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере будущей пенсии автоматически через портал Госуслуг раз в три года, рассказали RNS в Минтруде.

Транспорт «Победа» сократит частоту полетов в Италию Речь идет о рейсах из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо до конца апреля 2020 г. В марте рейсы из Москвы в Бергамо будут выполнятся по расписанию только по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.