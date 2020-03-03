Экономика
КоммерсантъБанки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
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Футбол
Роналду вылетел к матери, которая перенесла инсульт
Общество
В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
Политика
В США объяснили свои проблемы «вирусом Путина»
За восемь месяцев до президентских выборов в США миллионы американцев уже начали сомневаться в том, будут ли выборы свободными и честными, утверждает автор, объясняя, что такая неуверенность возникла благодаря «вирусу Путина».
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Армия и оружие
В Москве пройдет пресс-конференция, посвященная эскалации конфликта Турции и Сирии
Трансляция будет доступна на канале Общественной службы новостей. (Запись пресс-конференции) Мероприятие пройдет по адресу: город Москва, улица Покровка, дом 5 (м. Китай-Город).
Политика
Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН
«Инициативу поддержали президент Франции, председатель Китайской Народной Республики, и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил своё согласие и поддержку этого предложения», — сказал министр.
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию
Ко второму чтению Владимир Путин изменил формулировку пенсионной поправки и предложил закрепить в Конституции, что индексация пенсий в России осуществляется «не реже одного раза в год».
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Шоу-бизнес
Максим Виторган заболел пневмонией
Интернет
В «Одноклассниках» появилась необычная функция
Российская социальная сеть "Одноклассники" запустила возможность входа в учетные записи по фотографии.
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Шоу-бизнес
Лариса Долина рассказала Ивану Урганту о болезни дочери и внучки
Со слов Долиной, болезнь дочери и внучки не представляет смертельной опасности.
Экономика
«Аэрофлот» объяснил рост выплат топ-менеджерам почти на 40%
Лишение топ-менеджмента бонусов из-за авиакатастрофы предусмотрено в KPI компании, пояснял Савельев, премии не должны были выплачиваться со II квартала и до конца 2019 г. Премии в «Аэрофлоте» выплачиваются ежеквартально, есть также годовая премия, на каждую квартальную может приходиться порядка 15–20% общего переменного вознаграждения за весь год.
Общество
Телеканал «Россия 1» выдал слова оппозиционного активиста о сумме собранных денег за оценку численности марша Немцова
Интернет-издание «МБХ Медиа» объявило о том, что один из телеканалов ВГТРК переврал слова активиста с марша Немцова, у которого сайт брал интервью.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Армия и оружие
США пообещали снабдить Турцию боеприпасами для операции в Идлибе
Соединенные Штаты готовы вместе с гуманитарной помощью предоставить Турции боеприпасы для проведения операции в сирийском Идлибе, заявил специальный представитель США по региону Джеймс Джеффри.
Шоу-бизнес
Собчак оценила замену Кудрявцевой на Бузову на премии «МУЗ-ТВ»
Стало известно, что телеведущая и певица Ольга Бузова заняла место Леры Кудрявцевой в роли ведущей Премии «МУЗ-ТВ 2020».
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно взяло курс на порт Суэц
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может поучаствовать в строительстве газопровода "Северный поток-2", направилось в египетский порт Суэц, свидетельствуют данные порталов отслеживания положения морских судов Marine Traffic и Vesselfinder.
Армия и оружие
Кремль отверг обвинения комиссии ООН по действиям России в Идлибе
В Кремле решительно отвергли обвинения комиссии ООН по действиям России в Идлибе.
Политика
Депутаты Рады зарегистрировали постановление о недоверии генпрокурору
Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, об этом сообщается на официальном сайте парламента.
Общество
У контактировавших с заболевшим москвичом не нашли коронавирус
У родственников и друзей заразившегося коронавирусом москвича первичные анализы на вирус дали отрицательный результат.
Общество
Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
Футбол
Сегодня в Амстердаме пройдет жеребьевка второго розыгрыша Лиги Наций
Сегодня в Амстердаме пройдет жеребьевка второго розыгрыша Лиги Наций – нового футбольного турнира УЕФА для национальных сборных.
Общество
Россиян предложили информировать о размере будущей пенсии с 45 лет
Согласно предложению министерства, граждане 45 лет и старше начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере будущей пенсии автоматически через портал Госуслуг раз в три года, рассказали RNS в Минтруде.
Транспорт
«Победа» сократит частоту полетов в Италию
Речь идет о рейсах из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо до конца апреля 2020 г. В марте рейсы из Москвы в Бергамо будут выполнятся по расписанию только по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.