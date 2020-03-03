Экономика
КоммерсантъБанки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
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Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Авто
Состоялась онлайн-презентация BMW Concept i4
На дня прошла презентация BMW Concept i4. Анонс транслировался в онлайн-режиме из-за отмены автосалона в Женеве.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери
Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
Происшествия
На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей
На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Армия и оружие
Турция сбила еще один самолет ВВС Сирии
Ранее Турция уже сбила 2 фронтовых бомбардировщика Су-24 ВВС Сирии.
Шоу-бизнес
Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Здоровье
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Политика
Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН
Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
Экономика
ФРС США досрочно снизила базовую ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США в среду неожиданно объявила о снижении диапазона базовой процентной ставки с 1,5-1,75% до 1-1,25%.
Футбол
Доннарумма может перейти в «Реал»
По информации источника, в трансфере 21-летнего итальянского вратаря лично заинтересован главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука
Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Космос
Новый прототип SpaceX Starship взорвался во время испытаний
В конце ноября SpaceX уже проводила испытания первого полноразмерного прототипа космического корабля Starship, в ходе которого агрегат был разрушен избыточным давлением.
Общество
Приехавший из Москвы Васин рассказал об уехавшем в Москву Артамонове
Новый начальник управления экономики Калуги Владимир Васин, выступая сегодня на планерке в горуправе, не мог не отметить работу бывшего калужского губернатора: - Благодаря многолетней работе и заботе губернатора Калужской области Артамонова Анатолия Дмитриевича создан на самом деле мощный и крепкий фундамент, на котором можно дальше строить, по сути, здание любой высоты.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Экономика
«Аэрофлот» объяснил рост выплат топ-менеджерам почти на 40%
Лишение топ-менеджмента бонусов из-за авиакатастрофы предусмотрено в KPI компании, пояснял Савельев, премии не должны были выплачиваться со II квартала и до конца 2019 г. Премии в «Аэрофлоте» выплачиваются ежеквартально, есть также годовая премия, на каждую квартальную может приходиться порядка 15–20% общего переменного вознаграждения за весь год.
Общество
Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News
Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Происшествия
Самолет «Новосибирск – Москва» экстренно приземлился в Перми
Самолет "Новосибирск – Москва" экстренно приземлился в Перми. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Общество
Дозаправка Ту-160 на скорости 600 километров в час попала на видео
Министерство обороны опубликовало видео дозаправки стратегических бомбардировщиков Ту-160 на высоте более пяти километров и скорости 600 километров в час.
Происшествия
Задержанного ректора воронежского вуза лишили статуса сторонника ЕР
Ректора Воронежского опорного университета Сергея Колодяжного, задержанного 2 марта по подозрению в получении взяток, лишили статуса сторонника «Единой России».
Политика
Депутаты Верховной рады внесли постановление о недоверии генпрокурору
Депутаты Верховной рады внесли на рассмотрение проект постановления о выражении недоверия генпрокурору Украины Руслану Рябошапке.
Происшествия
Российского блогера-гея выселили из квартиры
Здоровье
Польза чеснока в профилактике инфекционных заболеваний не доказана
Польза чеснока в профилактике инфекционных заболеваний не доказана, сообщила врач-инфекционист Ирина Иванова.
Общество
У контактировавших с заболевшим москвичом не нашли коронавирус
У родственников и друзей заразившегося коронавирусом москвича первичные анализы на вирус дали отрицательный результат.