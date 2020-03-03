Экономика
КоммерсантъБанки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
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Авто
Mercedes-Benz раскрыл обновленный E-Class
Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над Саракибом
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
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Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта
Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука
Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной Рады Сергея Мельничука, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Политика
Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите «пятерки» СБ ООН
"Инициативу поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения", - отметил Лавров.
Политика
В Госдуму поступили предложенные Путиным поправки к Конституции
В комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поступили предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию, сообщил спикер Вячеслав Володин.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Армия и оружие
Шойгу: ВМФ получит пять подводных лодок в текущем году
В 2020 году Объединенной судостроительной корпорации предстоит передать ВМФ головные атомные подводные лодки «Князь Владимир» и «Казань», первые серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную субмарину «Волхов».
Политика
Роухани пригласил Путина на саммит астанинской тройки в Иран
Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре пригласил главу российского государства Владимира Путина на саммит астанинской тройки, который скоро пройдет в Иране, заявил посол Исламской республики в России Казем Джалаи.
Здоровье
Доктор Мясников раскрыл пользу коронавируса для человечества
Специалист указал, что коронавирус полезен для человечества. Только паника позволяет удерживать данный инфоповод на плаву.
Общество
У Охтинского мыса в Петербурге пришвартуется «Хрустальный корабль»
Напротив Смольного собора пришвартуется «Хрустальный корабль».
Общество
В СК появился отдел по расследованию киберпреступлений
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин объявил, что в ведомстве создан отдел по расследованию киберпреступлений.
Происшествия
Экстренно севший в Перми самолет S7 вылетел в Москву
Здоровье
Диетологи дали рекомендации по питанию в Великий пост
Шоу-бизнес
Максим Виторган заболел пневмонией
Общество
Неизвестные разрушили могилу неизвестного солдата под Севастополем
Под Севастополем в районе Сахарной головки неизвестные надругались над могилой неизвестного солдата.
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем в Сирии с РФ и Ираном
Президент Турции Тайип Эрдоган высказался по поводу ситуации в Сирии и оценил взаимодействие с Россией и Ираном.
Политика
Экс-главу ДНР избрали руководителем администрации Элисты
Главой администрации города Элисты избрали бывшего исполняющего обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова.
Авто
Новая Skoda Octavia RS стала гибридом
В состав гибридного агрегата Skoda Octavia RS iV входит бензиновый турбодвигатель TSI объемом 1,4 литра и электромотор, которые перешли новинке от нового VW Golf GTE.
Футбол
Букмекеры: «Челси» обыграет «Ливерпуль» в матче Кубка Англии
3 марта «Челси» примет «Ливерпуль» в матче пятого раунда Кубка Англии, который пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:45.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной
Гаджеты
Xiaomi представит смартфон Redmi Note 9 Pro
Что касается даты премьеры Redmi Note 9, то компания представит его 12 марта.
Происшествия
Полицейские открыли стрельбу по мужчине во время задержания в Москве
Правоохранители ранили мужчину во время задержания на Большой Тульской в Москве.
Общество
У семьи Навального заблокировали все счета
Алексей Навальный сообщил, что у него и всех членов его семьи были заблокированы банковские счета.
Общество
Телеканал «Россия 1» выдал слова оппозиционного активиста о сумме собранных денег за оценку численности марша Немцова
Интернет-издание «МБХ Медиа» объявило о том, что один из телеканалов ВГТРК переврал слова активиста с марша Немцова, у которого сайт брал интервью.
Общество
Власти Москвы объявили о ряде мер из-за ситуации с коронавирусом
Московские власти приняли ряд профилактических мер в связи с обнаружением новой коронавирусной инфекции Covid-19 у жителя столицы.