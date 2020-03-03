Экономика
КоммерсантъБанки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
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Политика
В российском МИД рассказали, когда начнутся межафганские переговоры
Межафганские переговоры могут не начаться 10 марта, заявил во вторник спецпредставитель президента России по Афганистану, глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Политика
В 14 штатах США открылись участки для голосования в «супервторник»
Участки для голосования открылись во вторник утром в США, где в 14 штатах проходит так называемый "супервторник".
Футбол
«Манчестер Сити» подписал контракт с 17-летним бразильцем
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Общество
Эксперт оценил перерасчет платы за тепло в России из-за теплой зимы
Газета "Известия" в понедельник со ссылкой на министерство строительства и ЖКХ написала, что стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы.
Политика
Премьер-министр Украины Гончарук подал в отставку — депутат Рады
Заявление на увольнение по собственному желанию написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Армия и оружие
В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете
Политика
Мишустин вернул в Минфин экс-министра науки и высшего образования
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Михаила Котюкова заместителем министра финансов.
Общество
Дерипаска подал в суд на Навального
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.
Экономика
Главу ПФР раскритиковали в Госдуме за прибавку к пенсии в 1 рубль
Депутат от «Единой России» Ирина Гусева обратилась к главе Пенсионного фонда России Максима Топилина, эмоционально потребовав объяснений по поводу прибавки к пенсии в размере одного рубля.
Общество
В крымских водохранилищах накопилось около 100 млн кубометров воды
В водохранилищах Крыма к началу весны накопилось около 100 млн кубометров воды. Об этом 3 марта сообщили в республиканском Гидрометцентре.
Политика
ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
Политика
Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН
«Инициативу поддержали президент Франции, председатель Китайской Народной Республики, и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил своё согласие и поддержку этого предложения», — сказал министр.
Происшествия
Полицейские открыли стрельбу по мужчине во время задержания в Москве
Правоохранители ранили мужчину во время задержания на Большой Тульской в Москве.
Футбол
Роналду вылетел к матери, которая перенесла инсульт
Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вылетел к матери, которая 3 марта перенесла инсульт, сообщает O Jogo.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука
Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной Рады Сергея Мельничука, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Гаджеты
Apple заплатит до 500 млн долларов за замедление iPhone
Согласно Reuters, Apple заплатит владельцам iPhone по 25 долларов компенсации за смартфон, хотя эта сумма может быть скорректирована в зависимости от количества заявленных претензий.
Происшествия
В России четыре самолета совершили экстренную посадку
Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
Общество
Трубоукладчик Газпрома «Академик Черский» продолжает путь на запад
Летом 2019 года "Академик Черский" был впервые использован "Газпромом" на стройке - на объектах морского обустройства Киринского и Южно-Киринского месторождений.
Космос
Прототип корабля Starship SpaceX лопнул во время испытаний
Прототип космического корабля Starship SN1 для межпланетных полетов SpaceX Илона Маска лопнул при наддуве жидким азотом.
Происшествия
Бизнесмена Валерия Израйлита суд перевел под домашний арест
Смольнинский районный суд Петербурга перевел под домашний арест совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, обвиняемого в выводе денежных средств за границу при строительстве нефтебазы в порту.