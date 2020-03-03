Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Политика В российском МИД рассказали, когда начнутся межафганские переговоры Межафганские переговоры могут не начаться 10 марта, заявил во вторник спецпредставитель президента России по Афганистану, глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Общество Дерипаска подал в суд на Навального Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.

Общество В крымских водохранилищах накопилось около 100 млн кубометров воды В водохранилищах Крыма к началу весны накопилось около 100 млн кубометров воды. Об этом 3 марта сообщили в республиканском Гидрометцентре.

Политика Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.

Политика Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной Рады Сергея Мельничука, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Гаджеты Apple заплатит до 500 млн долларов за замедление iPhone Согласно Reuters, Apple заплатит владельцам iPhone по 25 долларов компенсации за смартфон, хотя эта сумма может быть скорректирована в зависимости от количества заявленных претензий.