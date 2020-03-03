Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
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с чего всё началось

Банки назвали угрозы запрета комиссий на прием платежей ЖКХ

Как власти борются с комиссиями Основные участники рынка — банки и платежные агенты, пояснил ситуацию директор компании по приему платежей за услуги ЖКХ "Фрисби" Алексей Зайков.
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Банки России могут отказаться от приема платежей за ЖКХ из-за отмены комиссий

Кубань 24вчера в 12:49
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Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 13:12, Ашберн
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Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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65-летняя женщина перенесла инсульт, сообщает A Bola со ссылкой на JM Madeira.
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Путин назвал отличие экономической стабильности от застоя

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, чем экономическая стабильность отличатся от застоя.
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