Экономика
КоммерсантъБанки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
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с чего всё началось
Как власти борются с комиссиями Основные участники рынка — банки и платежные агенты, пояснил ситуацию директор компании по приему платежей за услуги ЖКХ "Фрисби" Алексей Зайков.РБКвчера в 07:21
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