Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
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с чего всё началось

Банки назвали угрозы запрета комиссий на прием платежей ЖКХ

В России насчитывается около тысячи участников рынка приема платежей за услуги ЖКХ без учета банков, продолжает Зайков. По его словам, на отдельных территориях Сбербанк принимает до 30 – 70% платежей, а где-то сбор аналогичной доли обеспечивают платежные агенты.
РБКвчера в 07:21

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Банки могут отказаться от приёма платежей ЖКХ из-за отмены комиссий

Piter.tvвчера в 09:49

Банки предупредили о росте тарифов из-за идеи Госдумы

Lenta.ruвчера в 12:17

Банки выступили против отмены комиссии за ЖКХ

Право.рувчера в 11:04

Банки могут отказаться принимать плату за ЖКХ без комиссии

Зейские Огнивчера в 13:34

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Коммерсантъвчера в 08:52

Банки пригрозили ростом тарифов из-за отмены комиссии при оплате ЖКУ

БИЗНЕС Onlineвчера в 07:43

Банки назвали угрозы запрета комиссий на прием платежей ЖКХ

РБКвчера в 07:21
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Политика

«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»

Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
Известия вчера в 20:07
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить статью РБК о депутате от ЛДПР

РБК удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 года, о предполагаемом имуществе семьи компании тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
РБК 02:00
Политика

Песков оценил внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога.
Аргументы недели вчера в 06:08
Политика

Сандерс лидирует на праймериз демократов в Калифорнии

Американский сенатор Берни Сандерс лидирует на первичных выборах Демпартии США в штате Калифорния, передает телеканал Fox News.
REGNUM 00:13
Общество

У двух россиян в ОАЭ обнаружен коронавирус

Российская газета вчера в 13:44
Происшествия

Жену зараженного коронавирусом украинца попытались изолировать соседи

Жители Черновицкой области Украины выступили с требованием изолировать жену инфицированного соотечественника, ставшего первым зараженным коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 на территории страны.
Известия вчера в 16:48
Музыка

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»

АБН вчера в 08:49
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Милош Бикович и Макс Барских придут в «Вечерний Ургант»

В понедельник в студию Первого канала придет Лариса Долина, во вторник – Ева Польна и Анна Седокова, в среду – Милош Бикович, Макс Барских, Виктория Исакова с Владимиром Яглычем (которые представят фильм "Один вдох") и Григорий Лепс с Тимуром Родригезом.
ИА InterMedia 01 марта в 22:54
Общество

В ОП оценили идею ограничить продажу алкоголя в кафе в жилых домах

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
РИА Новости 01:54
Общество

Сирота из Уфы отказалась от жилья и осталась жить в бане

Власти Уфы предлагали матери двоих детей, которая сейчас вынуждена жить в бане, жилье из маневренного фонда.
Курс дела вчера в 14:09
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Домодедове

В Домодедове Московской области прилетевший из Италии пациент с симптомами коронавируса сбежал из больницы.
Lenta.ru 02:09
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Происшествия

Рынок загорелся в Адлере на площади 500 кв. м

Известия 01:00
Автоспорт

Росс Браун допустил отмену ещё нескольких гонок

Формула 1 не станет проводить гонки в странах, в которые будет запрещён въезд сотрудникам команд чемпионата.
F1news.ru вчера в 13:09
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор вчера в 01:26
Здоровье

Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Известия вчера в 17:23
Политика

Германия передаст России данные о военнопленных СССР

В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Газета.Ru вчера в 23:25
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Live24 вчера в 03:29
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Газета.Ru вчера в 23:15
Фигурное катание

На юниорском ЧМ по фигурному катанию участники измеряют температуру

Организаторы юниорского чемпионата мира по фигурному катанию измеряют температуру всем участникам из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 07:28
Футбол

Определились группы лиги D в Лиге наций

В Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд.
Спорт-Экспресс вчера в 12:13
Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Челси» и вылетел из Кубка Англии

«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии. На стадии 1\8 финала турнира лондонский клуб обыграл «Ливерпуль».
Vprognoze.ru 01:33
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители.
RT на русском 01:34
Происшествия

В Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо

В американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти.
RT на русском вчера в 21:13
Здоровье

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 3 марта

Случаи заражения обнаружены в 64 странах, за пределами Китая от коронавируса скончались 128 человек.
РБК вчера в 01:46
Армия и оружие

Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Известия вчера в 23:23
Общество

Правительство временно запретило вывозить медизделия из России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее до 1 июня вывозить из России некоторые медицинские изделия, следует из опубликованного на сайте правительства документа.
Газета.Ru 01:20
Политика

Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Известия 02:00
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
РБК вчера в 10:20
Путешествия

В Крыму снизили цены на отдых в предстоящем курортном сезоне

"Анализ стоимости услуг в средствах размещения в Крыму в период высокого сезона 2020 года показал снижение стоимости отдыха в пределах 6%. Заметное снижение стоимости отмечается в отелях категории пять звезд — на 10% и в малых отелях — на 13%", — отметили в министерстве.
РИА Новости вчера в 22:44
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