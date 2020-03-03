Экономика
КоммерсантъБанки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
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с чего всё началось
В России насчитывается около тысячи участников рынка приема платежей за услуги ЖКХ без учета банков, продолжает Зайков. По его словам, на отдельных территориях Сбербанк принимает до 30 – 70% платежей, а где-то сбор аналогичной доли обеспечивают платежные агенты.РБКвчера в 07:21
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Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
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Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
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Германия передаст России данные о военнопленных СССР
В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
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«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
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Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители.
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В Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 3 марта
Случаи заражения обнаружены в 64 странах, за пределами Китая от коронавируса скончались 128 человек.
Армия и оружие
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Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
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