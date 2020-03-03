Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Футбол «Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль» В матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу "Челси" на поле домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне обыграл "Ливерпуль", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0. У победителей встречи голами отметились бразилец Виллиан и англичанин Росс Баркли, забившие мячи на 13-й и 64-й минутах соответственно.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Экономика Комитет Госдумы одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента РФ.

Технологии Google отменила презентацию Android 11 из-за коронавируса Компания Google отменила своё крупнейшее мероприятие Google I/O, на котором должны были представить новую одиннадцатую версию Android.

Здоровье Карантинейджеры: почему COVID-19 крайне редко заражает детей Новый короновирус редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19.

Гаджеты Новые смартфоны Huawei начали получать обновление ОС Android 10 Инсайдеры анонсировали, что смартфоны Huawei P20 и Huawei Mate 10 в ближайшее время станет возможным обновить до новой версии оболочки EMUI 10.

Кино Антонио Бандерас снимется в фильме по Uncharted Ранее уже стало известно, что в фильме по мотивам Uncharted снимутся София Тейлор Али, известная по «Анатомии страсти», а также Тати Габриэль, которую зрители могли видеть в сериале «Сотня».

Политика Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Общество Лукашенко пообещал продолжить покупки российской нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит покупать нефть у России, но будет при этом искать и других поставщиков.