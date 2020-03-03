Экономика
КоммерсантъБанки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Читать в источнике
Оценить115
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 18:49, Ашберн
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Темная лига справедливости: Апокалипсис»
В сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма "Темная лига справедливости: Апокалипсис".
Футбол
«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль»
В матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу "Челси" на поле домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне обыграл "Ливерпуль", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0. У победителей встречи голами отметились бразилец Виллиан и англичанин Росс Баркли, забившие мячи на 13-й и 64-й минутах соответственно.
Экономика
Всемирный банк решил выделить средства на борьбу с коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта стало известно, что итальянские власти намерены выделить 3,6 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19.
Музыка
Менеджер покинул Little Big после новости об участии в Евровидении
PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов прекращает свою работу в музыкальном коллективе.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Экономика
Комитет Госдумы одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента РФ.
Игры
В PS Store появилась демоверсия Final Fantasy VII
Технологии
Google отменила презентацию Android 11 из-за коронавируса
Компания Google отменила своё крупнейшее мероприятие Google I/O, на котором должны были представить новую одиннадцатую версию Android.
Здоровье
Карантинейджеры: почему COVID-19 крайне редко заражает детей
Новый короновирус редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19.
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Происшествия
В Перми совершил экстренную посадку самолет Новосибирск-Москва
Биатлон
Устюгов признался, что не может бегать так, как Йохауг
Тереза бегает, что с ума сойти можно.
Кино
Disney опубликовал русскоязычный трейлер «Артемиса Фаула»
Фильм будет основан на одноименной серии книг Оуэна Колфера о юном криминальном гении.
Футбол
Команда из четвертого дивизиона пробилась в полуфинал Кубка Германии
«Саарбрюккен» пробился в полуфинал Кубка Германии. Команда в серии послематчевых пенальти нанесла поражение «Фортуне».
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Гаджеты
Новые смартфоны Huawei начали получать обновление ОС Android 10
Инсайдеры анонсировали, что смартфоны Huawei P20 и Huawei Mate 10 в ближайшее время станет возможным обновить до новой версии оболочки EMUI 10.
Кино
Антонио Бандерас снимется в фильме по Uncharted
Ранее уже стало известно, что в фильме по мотивам Uncharted снимутся София Тейлор Али, известная по «Анатомии страсти», а также Тати Габриэль, которую зрители могли видеть в сериале «Сотня».
Общество
У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус
Коронавирус выявлен у двоих россиян в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав ОАЭ.
Космос
Камера на МКС зафиксировала рой странный объектов над Землей
Камера МКС зафиксировала странные объекты над Землей.
Политика
Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Шоу-бизнес
Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой
Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
Политика
Америка начинает пересмотр итогов Второй Мировой с Калининграда
США начали информатаку на российские регионы.
Общество
Лукашенко пообещал продолжить покупки российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит покупать нефть у России, но будет при этом искать и других поставщиков.
Армия и оружие
Министры обороны США и Эстонии обсудили «российскую угрозу»
Министры обороны США и Эстонии Марк Эспер и Юри Луйк обсудили "российскую угрозу" на встрече в Вашингтоне, сообщил во вторник Пентагон.
Общество
Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч
В опубликованном на сайте организации говорится, что общее число зараженных вне КНР достигло 10 566 человек в 72 странах мира.
Здоровье
Лебедев заявил о вспышке коронавируса в Москве
Депутат Госдумы Игорь Лебедев считает, что в Москве зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает "Чемпионат".