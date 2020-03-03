Как власти борются с комиссиями Основные участники рынка — банки и платежные агенты, пояснил ситуацию директор компании по приему платежей за услуги ЖКХ "Фрисби" Алексей Зайков.

с чего всё началось

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Экономика ФРС США снизила ставку из-за коронавируса Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.

Экономика Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».

Шоу-бизнес Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.

Авто Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным Под капотом установлен мотор на 3.8 литра, который имеет мощность в 650 лошадиных сил, что на 70 пунктов больше, чем агрегат, установленный в прошлой модификации.

Футбол «ПСЖ» не отпустит Мбаппе на Олимпиаду Парижский "ПСЖ" не отпустит француза Килиан Мбаппе на Олимпиаду, которая должна состояться в Токио, сообщает France Bleu.

Авто BMW представила электрокар BMW i4 Отдельно в компании отметили, что у нового BMW i4 есть особенность – его звучание, которое разрабатывали специалисты BMW IconicSounds Electric совместно с голливудским композитором Хансом Циммером.

Политика В Госдуме поддержали поправку к Конституции об индексации пенсий Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал президентскую поправку к Конституции России о закреплении в Основном законе страны индексацию пенсий не реже раза в год, передает «РИА Новости».

Наука Воду в мантии назвали причиной вулканизма в Японии и на северо-востоке Китая Модели сейсмической томографии показывают, что эти области тихоокеанской плиты «застряли» в переходной зоне мантии, которая разделяет верхнюю и нижнюю мантии и простирается почти на 1000 км вглубь под северо-восточной частью Китая.

Общество В Госдуме поддержали идею пересчитать стоимость отопления В Госдуме в целом поддерживают идею Министерства строительства и ЖКХ сделать перерасчет стоимости отопления в ряде регионов России из-за аномально теплой зимы.