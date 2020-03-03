Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
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с чего всё началось

Банки назвали угрозы запрета комиссий на прием платежей ЖКХ

Законопроект «Единой России», который запрещает банкам, платежным агентам и «Почте России» взимать с клиентов комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг, может привести к снижению доступности платежей для населения, подорожанию других банковских услуг и монополизации рынка.
РБКвчера в 07:21

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Банки могут отказаться принимать плату за ЖКХ без комиссии

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Банки пригрозили ростом тарифов из-за отмены комиссии при оплате ЖКУ

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Банки могут отказаться от приёма платежей ЖКХ из-за отмены комиссий

Piter.tvвчера в 09:49

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Коммерсантъвчера в 08:52

Банки выступили против отмены комиссии за ЖКХ

Право.рувчера в 11:04

Банки назвали угрозы запрета комиссий на прием платежей ЖКХ

РБКвчера в 07:21
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Общество

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Lenta.ru 03:17
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Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
РБК вчера в 06:34
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Российская авиабаза Хмеймим в Сирии подвергалась ежедневным атакам со стороны боевиков из-за того, что Турция не соблюдает свои обязательства в зоне деэскалации, заявили в Минобороны России.
Газета.Ru 03:40
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Итальянская компания Fiat сообщила, что модель Fiat 500 будет выпускаться в Польше, а электрическая модификация на заводе в Италии.
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Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
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Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
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Газета.Ru вчера в 03:50
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Официальное название марсохода NASA Mars 2020 будет объявлено 5 марта

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Экономика

Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью

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Газета.Ru 01:59
Общество

ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии

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Глава города Михайловки задержан ФСБ

СоцИнформБюро вчера в 11:07
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В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
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Путин рассказал о пользе оппозиции

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Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
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Xiaomi представила мощный игровой смартфон Black Shark 3

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ЦИК объяснила расходы в 14,8 млрд рублей на голосование по Конституции

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Дудь взял интервью у новой YouTube-звезды – блогера-комика Лапенко

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Проблема острого кадрового голода в системе здравоохранения в Саратовской области не будет решена еще в течение 5-6 лет.
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Абхазия потребовала от России расследовать второе отравление Бжании

Власти Абхазии потребовали от Генпрокуратуры России возбудить уголовное дело по факту отравления кандидата в президенты республики Аслана Бжании.
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