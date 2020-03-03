Экономика
КоммерсантъБанки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
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Общество
У двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус
Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков.
Экономика
ГЖД в феврале увеличила погрузку на 4,2%
Погрузка на Горьковской железной дороге в феврале составила 2,5 млн тонн — как сообщили в пресс-службе ГЖД, это на 4,2% больше, чем за аналогичный месяц 2019 года.
Футбол
Сборные узнали своих соперников в группах Лиги Наций
Лига D: Последняя лига состоит двух групп, в которых сыграют сборные Мальты, Андорры, Фарерских островов, а также Сан-Марино, Гибралтара и Лихтенштейна.
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
Общество
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам
Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
Политика
СМИ: Зеленский предложил депутатам Рады заменить часть министров
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник на заседании парламентской фракции партии "Слуга народа" предложил заменить нескольких членов правительства.
Армия и оружие
США показали удар «Золотой Орды»
Военно-воздушные силы США на мероприятии Air Warfare Symposium 2020 в Орландо (Флорида) показали анимацию удара по противнику перспективной системы полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающей использование искусственного интеллекта и коммуникаций.
Авто
BMW представила электрокар BMW i4
Отдельно в компании отметили, что у нового BMW i4 есть особенность – его звучание, которое разрабатывали специалисты BMW IconicSounds Electric совместно с голливудским композитором Хансом Циммером.
Общество
В «Яндекс.Такси» подтвердили передачу силовикам данных пассажиров
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил информацию о том, что передает данные о поездках пассажиров сотрудникам правоохранительных органов.
Авто
Volkswagen решила отказаться от автомобилей на природном газе
Компания Volkswagen прекращает разработку легковых машин на газомоторном топливе CNG и переходит на выпуск электромобилей, заявил директор по развитию Volkswagen Франк Вельш.
Политика
Госдума прекратила полномочия депутата Ольги Баталиной
Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от «Единой России» Ольги Баталиной, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Экономика
Группа «ГАЗ» начала распродажу активов из-за санкций
Положение группы "ГАЗ" осложнилось после введения санкций и предписания США для Олега Дерипаски о сокращении доли в его активах.
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь»
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой сверхзвуковой управляемой ракетой.
Происшествия
Число жертв торнадо на юго-востоке США выросло до 19 человек
Количество погибших из-за торнадо в американском штате Теннеси достигло 19 человек, пишет «Интерфакс».
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
Армия и оружие
В ООН обвинили Россию в военных преступлениях в Сирии
«Действия могут быть равносильны военным преступлениям как со стороны Москвы, так и Анкары», — делает итог комиссия.
Наука
В Сколково создали сверхпроводник вопреки законам химии
Общество
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Политика
Путин заявил о важности несистемной оппозиции
Более 30 человек оказались фигурантами так называемого «московского дела», некоторых из них суд признал виновными в применении насилия в отношении полицейских, участии в массовых беспорядках и приговорил к реальным срокам заключения.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном по Сирии
Турция не испытывает никаких проблем с Россией и Ираном по Сирии, все ее действия продиктованы национальными интересами, сообщает Habertürk со ссылкой на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Хоккей
СКА обыграл «Витязь» во втором матче серии плей-офф
Политика
Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Актеры Олеся Железняк и Татьяна Кравченко покинули съемочную площадку популярного комедийного сериала «Сваты», который снимают в Белоруссии.
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.