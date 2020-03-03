Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

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