Законопроект «Единой России», который запрещает банкам, платежным агентам и «Почте России» взимать с клиентов комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг, может привести к снижению доступности платежей для населения, подорожанию других банковских услуг и монополизации рынка.

с чего всё началось

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Экономика Минфин отменил аукцион по размещению ОФЗ Сегодня, 3 марта 2020 года, Министерство финансов РФ сообщило, что отменяет проведение аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), назначенного на 4 марта текущего года, из-за «повышенной волатильности на финансовых рынках».

Политика Поправки президента к Конституции предусматривают упоминание Бога Поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, предусматривают упоминание Бога в тексте основного закона.

Происшествия Солдат Шойгу вор Тахи заставил работать «на общак» В Забайкалье в середине марта начнется рассмотрение уголовного дела группировки вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах как Тахи.

Происшествия Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook.

Экономика Brand Finance считает Сбербанк вторым в мире банковским брендом На второе место в рейтинге самых сильных мировых банковских брендов по версии консалтинговой компании Brand Finance опустился Сбербанк, сообщается 3 февраля на сайте Brand Finance.

Общество В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак и кошек Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией".

Экономика Минэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации Министерство энергетики России предлагает создать единого регионального оператора газификации, который бы отвечал в том числе за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов.

Общество В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.

Общество У двоих россиян в ОАЭ обнаружили коронавирус В ОАЭ выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, среди заболевших - двое россиян, сообщает министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов во вторник на своей странице в фейсбуке.

Кино Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7» Выход седьмого сезона «Сваты» оказался под угрозой. Как сообщает ToDay News Ufa, со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.

Происшествия В Госдуме оценили приговор сослуживцу Шамсутдинова В Госдуме оценили приговор рядовому Руслану Мухатову, обвиняемому в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в воинской части в Забайкалье.