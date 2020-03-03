Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Читать в источнике
Комментировать83
с чего всё началось

Банки назвали угрозы запрета комиссий на прием платежей ЖКХ

Законопроект «Единой России», который запрещает банкам, платежным агентам и «Почте России» взимать с клиентов комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг, может привести к снижению доступности платежей для населения, подорожанию других банковских услуг и монополизации рынка.
РБК07:21

Подробнее о событии

Банки могут отказаться принимать плату за ЖКХ без комиссии

Зейские Огни13:34

Банки предупредили о росте тарифов из-за идеи Госдумы

Lenta.ru12:17

Банки назвали угрозы запрета комиссий на прием платежей ЖКХ

РБК07:21

Банки могут отказаться от приёма платежей ЖКХ из-за отмены комиссий

Piter.tv09:49

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Коммерсантъ08:52

Банки пригрозили ростом тарифов из-за отмены комиссии при оплате ЖКУ

БИЗНЕС Online07:43

Банки выступили против отмены комиссии за ЖКХ

Право.ру11:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 21:51, Ашберн
Экономика

Минфин отменил аукцион по размещению ОФЗ

Сегодня, 3 марта 2020 года, Министерство финансов РФ сообщило, что отменяет проведение аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), назначенного на 4 марта текущего года, из-за «повышенной волатильности на финансовых рынках».
Саминвестор 06:43
Политика

Поправки президента к Конституции предусматривают упоминание Бога

Поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, предусматривают упоминание Бога в тексте основного закона.
ТАСС вчера в 10:30
Происшествия

Солдат Шойгу вор Тахи заставил работать «на общак»

В Забайкалье в середине марта начнется рассмотрение уголовного дела группировки вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах как Тахи.
Свободная Пресса 11:25
Происшествия

Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook

Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook.
Lenta.ru 21:19
Здоровье

Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Известия 17:23
Экономика

Brand Finance считает Сбербанк вторым в мире банковским брендом

На второе место в рейтинге самых сильных мировых банковских брендов по версии консалтинговой компании Brand Finance опустился Сбербанк, сообщается 3 февраля на сайте Brand Finance.
Красная весна 16:45
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини

Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
Discover24 вчера в 03:21
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак и кошек

Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией".
РИА Новости вчера в 19:19
Политика

Германия планирует передать России данные о советских военнопленных

Речь идет о данных о военнопленных, которые находились в германских лагерях.
РИА Новости 16:47
Экономика

Минэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации

Министерство энергетики России предлагает создать единого регионального оператора газификации, который бы отвечал в том числе за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов.
ТАСС вчера в 07:54
Общество

В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах

Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
Ведомости 16:25
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM 17:58
Политика

ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции

Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 08:47
Футбол

Мать Криштиану Роналду госпитализирована с инсультом

Долореш Авейру, мать знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду, была госпитализирована в клинику города Фуншал.
Вести.Ru 07:49
Общество

В Румынию без объяснения причин не пустили российского ученого

Власти Румынии не пустили в страну без объяснения причин российского исследователя-лингвиста Алексея Умнова-Денисова.
РЕН ТВ 14:08
Единоборства

Александр Емельяненко обозвал Канделаки полной дурой

Газета.Ru 20:32
Финансы

Курс рубля укрепился из-за снижения ставки ФРС США

До принятия решения относительно ставки Федеральной резервной системы курс доллара составлял 66,6 рубля, а курс евро — 74,1 рубля.
iReactor 12:05
Общество

У двоих россиян в ОАЭ обнаружили коронавирус

В ОАЭ выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, среди заболевших - двое россиян, сообщает министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов во вторник на своей странице в фейсбуке.
Интерфакс 13:33
Киберспорт

Опубликованы системные требования шутера Valorant от Riot Games

Раскрыты системные требования онлайнового шутера Project A. Тайтл с названием Valorant (VALORANT) от компания Riot Games.
МонаВиста вчера в 06:27
Кино

Фанаты отреагировали на возможное участие Генри Кавилла в Marvel

NewInform 09:32
Кино

Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»

Выход седьмого сезона «Сваты» оказался под угрозой. Как сообщает ToDay News Ufa, со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
ToDay News Ufa 02:38
Общество

Леди в зелёном: Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Ирландию

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетели в Ирландию с трёхдневным туром.
Газета Metro 10:27
Происшествия

В Госдуме оценили приговор сослуживцу Шамсутдинова

В Госдуме оценили приговор рядовому Руслану Мухатову, обвиняемому в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в воинской части в Забайкалье.
Lenta.ru 19:53
Общество

Около тысячи пострадавших от наводнения семей в Иркутской области не реализовали сертификаты из-за роста цен на жилье

Интерфакс - Россия 05:22
Шоу-бизнес

Жена Овечкина сообщила пол будущего ребенка

Стал известен пол будущего ребенка семьи Овечкиных.
Bookmaker-ratings.ru 14:53
Футбол

«Ювентус» – «Милан». Матч Кубка Италии перенесен из-за коронавируса

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в Италии приняли решение перенести ответный матч финала Кубка страны Ювентус Милан из-за угрозы распространения коронавируса.
Советский спорт 15:33
Общество

В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
РИА Новости 10:35
Происшествия

В Самаре обрушилась стена жилого дома

Вести.Ru 13:28
Футбол

Федун: все билеты на дерби между «Спартаком» и ЦСКА проданы

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, что все билеты на московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА уже проданы.
Чемпионат 20:46
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно приближается к Европе

Российский трубоукладчик "Академик Черский", который, по мнению многих специалистов, способен закончить строительство газопровода "Северный поток-2" приближается к Европе.
Российская газета 18:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное