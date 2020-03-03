Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
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с чего всё началось

Банки назвали угрозы запрета комиссий на прием платежей ЖКХ

Законопроект «Единой России», который запрещает банкам, платежным агентам и «Почте России» взимать с клиентов комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг, может привести к снижению доступности платежей для населения, подорожанию других банковских услуг и монополизации рынка.
РБКвчера в 07:21

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Банки могут отказаться принимать плату за ЖКХ без комиссии

Зейские Огнивчера в 13:34

Банки пригрозили ростом тарифов из-за отмены комиссии при оплате ЖКУ

БИЗНЕС Onlineвчера в 07:43

Банки выступили против отмены комиссии за ЖКХ

Право.рувчера в 11:04

Банки могут отказаться от приёма платежей ЖКХ из-за отмены комиссий

Piter.tvвчера в 09:49

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Коммерсантъвчера в 08:52

Банки предупредили о росте тарифов из-за идеи Госдумы

Lenta.ruвчера в 12:17

Банки назвали угрозы запрета комиссий на прием платежей ЖКХ

РБКвчера в 07:21
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Футбол

Определились группы лиги D в Лиге наций

В Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд.
Спорт-Экспресс вчера в 12:13
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

По словам Конашенкова, произошло слияние укрепрайонов террористов с развернутыми в рамках соглашения турецкими наблюдательными постами.
Российская газета 00:13
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM вчера в 02:40
Общество

В Госдуме доработали запрет на продажу алкоголя в жилых домах

В Государственной думе внесли поправки в законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
РБК вчера в 23:54
Футбол

«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль»

В матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу "Челси" на поле домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне обыграл "Ливерпуль", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0. У победителей встречи голами отметились бразилец Виллиан и англичанин Росс Баркли, забившие мячи на 13-й и 64-й минутах соответственно.
Вести.Ru вчера в 16:45
Общество

Почти 30 рейсов отменено и задержано в московских аэропортах

В московских аэропортах 4 марта отменено и задержано 29 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Известия вчера в 22:33
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей

Этап Кубка мира по биатлону, который состоится в Чехии с 5 по 8 марта, пройдет без зрителей.
Российская газета 02 марта в 04:26
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной

ToDay News Ufa вчера в 08:41
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Коронавирус измучил 25 стран - К 4 марта заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у 93104 человек по всему миру, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.
Газета.Ru 00:46
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии планов на территорию Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Иран не являются целями для армии его страны в Сирии.
Газета.Ru 02 марта в 12:41
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru 02 марта в 14:21
Теннис

Потапова вышла во второй круг турнира в городе Монтеррей

ГЛАС.RU 00:06
Хоккей

«Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»

Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги уфимский "Салават Юлаев" на льду арены в Балашихе обыграл в овертайме омский "Авангард" со счетом 3:2. У победителей встречи шайбы забросили Григорий Панин (31-я минута), Сакари Маннинен (60) и Дмитрий Кугрышев (68), а у хозяев льда шайбы забросили Семен Кошелев (32) и Павел Дедунов (52).
Вести.Ru вчера в 17:25
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец вчера в 17:19
Политика

В США подводят итоги первичных выборов

США подводят итоги "супервторника".
Вести.Ru вчера в 22:30
Музыка

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»

REGNUM 00:37
Авто

Мэрия Красноярска обновляет автопарк

Напомним, в последний раз закупку машин мэрия объявляла в мае 2019 года. На 8 автомобилей планировалось потратить 8 млн рублей.
ДЕЛА.ru вчера в 22:41
Футбол

Президент «Интера» назвал клоуном главу Серии А

Президент миланского "Интера" Стивен Чжан подверг жесткой критике главу итальянской Серии А Паоло даль Пино, возмутившись решением о переносе ряда матчей 26-го тура чемпиоата из-за вспышки коронавируса.
ProstoProSport вчера в 00:56
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Live24 вчера в 03:29
Экономика

Чемезов попросил Мишустина разрешить госзакупки у «оборонки» без торгов

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить государственным и муниципальным заказчикам (госорганам, школам, больницам и другим получателям бюджетных средств) право закупать гражданскую продукцию у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с использованием механизма единственного поставщика на срок до двух лет.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Торнадо в Теннесси: погибли 25 человек

В американском штате Теннесси в результате торнадо погибли 25 человек. Об этом сообщил губернатор штата Уильям Ли.
Вести.Ru 00:30
Космос

Сломавшуюся в январе ступень «Союза» используют для другого запуска

В пресс-службе Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" сообщили, что третья ступень ракеты "Союз-2.1а", из-за поломки которой в январе не удалось запустить военный спутник, будет использован в составе другого носителя.
Московский Комсомолец 00:46
Шоу-бизнес

Виктория Боня удивила фанатов сменой прически

Бывшая участница «Дома-2» удивила фанатов сменой стиля прически, которую планировала долгое время.
Дни24 вчера в 04:35
Футбол

«Сочи» заявил Имбула под 95-м номером

«Сочи» заявил конголезского хавбека Жанелли Имбула под 95-м номером. Об этом информирует официальный сайт Российской Премьер-Лиги.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:16
Экономика

ФРС США снизила ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
BFM.ru вчера в 10:18
Армия и оружие

Китайское СМИ рассказало о российском военном козыре против США

Гиперзвуковое оружие является не только символом военной мощи России, но и козырем против США, пишет 2 марта военный новостной портал Китая «Чжунго цзюньван».
Известия вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор вчера в 01:26
Космос

Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса

Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
AstroNews.ru 02 марта в 08:05
Политика

Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке после того, как встретился с президентом Владимиром Зеленским, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
Газета.Ru вчера в 15:12
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