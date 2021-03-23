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Экономика сегодня

Банки могут потребовать от россиян выплатить чужой кредит

Погашение задолженности по кредиту может стать обязанностью человека, согласившегося быть поручителем заемщика, заявил юрист Дмитрий Константинов. Банки имеют право потребовать от поручителя выплатить чужой кредит. Он будет обязан исполнить обязательства другого лица, добавил юрист.В источнике
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С чего всё началось

Эксперт рассказал, когда вас могут заставить выплачивать чужой долг

Банк или микрофинансовая организация (МФО) в праве потребовать погашения задолженности с вас, если, допустим, человек, за которого вы поручились, по какой-либо причине не выплачивает долг, согласно графику платежей по кредиту, рассказал агентству "Прайм" руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Константинов.
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