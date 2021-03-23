Банк или микрофинансовая организация (МФО) в праве потребовать погашения задолженности с вас, если, допустим, человек, за которого вы поручились, по какой-либо причине не выплачивает долг, согласно графику платежей по кредиту, рассказал агентству "Прайм" руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Константинов.

ПРАЙМ 18:01