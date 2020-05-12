Коронавирус

Капитал страныКапитал страныБанки могут отказаться выдавать кредиты без залога

В пресс-службе кредитной организации подтвердили, что в настоящее время прекращена выдача кредитов без залога, но представитель банка уточнил, что доля таких кредитов занимает лишь малую часть в кредитном портфеле организации.
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с чего всё началось

Пандемия требует залога

В пресс-службе Кредит Европа банка подтвердили, что «выдачи кредитов наличными временно приостановлены в связи с низкой востребованностью в текущей ситуации». При этом там уточнили, что «кредиты наличными занимают незначительную долю в кредитном портфеле банка».
Коммерсантъ11 мая в 17:41

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Банки начали приостанавливать выдачу кредитов без залога. Им стало сложнее проверять платежеспособность заемщиков

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Банки захотели выдавать кредиты россиянам по-новому

Lenta.ruвчера в 01:42

В Кредит Европа Банке приостановили выдачу кредитов наличными

Банки.рувчера в 02:09

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Говорит Москвавчера в 02:03

СМИ: Банки задумали отказаться от потребительских кредитов без залога

Московский Комсомолецвчера в 03:33

Банки откажутся давать потребительские кредиты без залога

Ведомости11 мая в 23:26

Пандемия требует залога

Коммерсантъ11 мая в 17:41
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Общество

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Политика

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РИА Новости вчера в 21:58
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Происшествия

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Здоровье

Вслед за масочным в Алтайском крае могут ввести перчаточный режим

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Общество

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Энергетика

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Экономика

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Футбол

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Общество

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