Коронавирус
ГородовойБанки могут прекратить выдачу потребительских кредитов без залога
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с чего всё началось
В пресс-службе Кредит Европа банка подтвердили, что «выдачи кредитов наличными временно приостановлены в связи с низкой востребованностью в текущей ситуации». При этом там уточнили, что «кредиты наличными занимают незначительную долю в кредитном портфеле банка».Коммерсантъ11 мая в 17:41
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СМИ: Банки задумали отказаться от потребительских кредитов без залога
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