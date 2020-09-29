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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Банки могут самостоятельно списывать деньги с карт россиян

Со счёта россиян банки могут списывать средства, если у кредитных учреждений есть письменное согласие клиента.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, кто может законно снять ваши деньги с карты

Банковские организации имеют право списывать денежные средства со счета клиента только в случае, если он дал на это согласие.
ПРАЙМвчера в 20:04
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Москва 24

Юрист рассказал, кто вправе списывать деньги с вашей карты

Москва 24вчера в 04:53
Первый областной

Эксперт рассказал, в каких случаях банки имеют право списывать деньги с карты

Первый областнойвчера в 00:10
РИА Новости

Эксперт рассказал, кто может законно снять ваши деньги с карты

РИА Новостивчера в 20:04
Народные новости

Юрист рассказал о законных списаниях средств с карты без разрешения клиента

Народные новостивчера в 23:40
АБН

Эксперт рассказал, кто может законно снять ваши деньги с карты

АБНвчера в 23:22
VSE42.RU

Российский юрист рассказал о законном списании средств с карт без согласия клиента

VSE42.RUвчера в 23:58
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, кто может законно снять ваши деньги с карты

ПРАЙМвчера в 20:04

Моуринью прокомментировал инцидент с Дайером

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался относительно произошедшего с игроком своей команды Эриком Дайером, который по ходу матча против "Челси" убежал с поля в туалет, а затем смог вернуться в игру.
Российская газета03:02
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Разработчики Diablo IV рассказали о серьезных изменениях в игре

Дэвид Ким, главный системны дизайнер новой серии Diablo IV пояснил, что изменения коснутся, в первую очередь, древа талантов и умений самих персонажей RPG.Теперь игроку не придется иметь в инвентаре огромное количество предметов для баффов (предмета способного временно улучшить ту или иную характеристику героя).
Центральная Служба Новостей02:08
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В Киеве потребовали отставки замглавы контактной группы по Донбассу

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что первый заместитель главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Витольд Фокин должен покинуть состав переговорщиков из-за последних заявлений.
Страна Советов on-line02:52
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Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
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