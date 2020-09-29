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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Банки могут самостоятельно списывать деньги с карт россиян

Со счёта россиян банки могут списывать средства, если у кредитных учреждений есть письменное согласие клиента.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, кто может законно снять ваши деньги с карты

Банковские организации имеют право списывать денежные средства со счета клиента только в случае, если он дал на это согласие.
ПРАЙМвчера в 20:04
Подробнее о событии
Москва 24

Юрист рассказал, кто вправе списывать деньги с вашей карты

Москва 24вчера в 04:53
Первый областной

Эксперт рассказал, в каких случаях банки имеют право списывать деньги с карты

Первый областнойвчера в 00:10
РИА Новости

Эксперт рассказал, кто может законно снять ваши деньги с карты

РИА Новостивчера в 20:04
Народные новости

Юрист рассказал о законных списаниях средств с карты без разрешения клиента

Народные новостивчера в 23:40
АБН

Эксперт рассказал, кто может законно снять ваши деньги с карты

АБНвчера в 23:22
VSE42.RU

Российский юрист рассказал о законном списании средств с карт без согласия клиента

VSE42.RUвчера в 23:58
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, кто может законно снять ваши деньги с карты

ПРАЙМвчера в 20:04

Конфликт в Закавказье перешел в горячую фазу

Конфликт в Закавказье перешел в горячую фазу Армения и Азербайджан в воскресенье вступили в полномасштабные боевые действия по всей линии фронта в Нагорном Карабахе, оказавшись на пороге новой войны.
Конфликт в Закавказье перешел в горячую фазу
Коммерсантъ27 сентября в 16:07
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Кремль отреагировал на сообщения о турецких военных в Карабахе

Российские военные очень внимательно отслеживают развитие ситуации в Нагорном Карабахе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения об участии турецких военных в конфликте.
Lenta.ru06:06
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Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.
РИА Новости02:36
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Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
RT на русском04:31
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В Брянской области вновь ввели ограничения из-за коронавируса

Как рассказал глава управления Роспотребнадзора по Брянскому региону и главный санитарный врач области Людмила Трапезникова, на территории Брянщины будут строго контролировать соблюдение масочного режима.
Брянская улица02:33
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