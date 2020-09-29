Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Pravda.Ru
Pravda.Ru

Банки могут самостоятельно списывать деньги с карт россиян

Со счёта россиян банки могут списывать средства, если у кредитных учреждений есть письменное согласие клиента.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, кто может законно снять ваши деньги с карты

Банковские организации имеют право списывать денежные средства со счета клиента только в случае, если он дал на это согласие.
ПРАЙМвчера в 20:04
Подробнее о событии
АБН

Эксперт рассказал, кто может законно снять ваши деньги с карты

АБНвчера в 23:22
Первый областной

Эксперт рассказал, в каких случаях банки имеют право списывать деньги с карты

Первый областнойвчера в 00:10
VSE42.RU

Российский юрист рассказал о законном списании средств с карт без согласия клиента

VSE42.RUвчера в 23:58
Народные новости

Юрист рассказал о законных списаниях средств с карты без разрешения клиента

Народные новостивчера в 23:40
Москва 24

Юрист рассказал, кто вправе списывать деньги с вашей карты

Москва 24вчера в 04:53
РИА Новости

Эксперт рассказал, кто может законно снять ваши деньги с карты

РИА Новостивчера в 20:04
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, кто может законно снять ваши деньги с карты

ПРАЙМвчера в 20:04

Минобороны Армении: турецкий F-16 сбил армянский Су-25

Власти Турции причастности к атаке на самолет отрицают Турецкий истребитель F-16 сбил штурмовой самолет Су-25 ВВС Армении, сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в социальной сети Facebook.
Минобороны Армении: турецкий F-16 сбил армянский Су-25
АМИТЕЛвчера в 12:08
3,3K

Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
RT на русском04:31
2,2K

«Краснодар» сыграет с ПАОКом за выход в групповой этап Лиги чемпионов

Сегодня состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги Чемпионов Данная стадия является единственной на квалификационном этапе данного еврокубкового сезона, где команды смогут сыграть друг с другом дважды.
Честный рейтинг букмекеров03:15