Банки могут самостоятельно списывать деньги с карт россиян
Со счёта россиян банки могут списывать средства, если у кредитных учреждений есть письменное согласие клиента.В источнике
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Банковские организации имеют право списывать денежные средства со счета клиента только в случае, если он дал на это согласие.
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