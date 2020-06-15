Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.

с чего всё началось

Ассоциация банков РФ будет вынуждена брать с россиян плату за выпуск банковских карт. Эта мера связана с сохранением в России административного регулирования и ограничением комиссий за безналичный расчет.

Российские банки могут ввести плату за выпуск пластиковых карт

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