Экономика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаРоссийские банки могут ввести плату за выпуск пластиковых карт

Ассоциация банков РФ будет вынуждена брать с россиян плату за выпуск банковских карт. Эта мера связана с сохранением в России административного регулирования и ограничением комиссий за безналичный расчет.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
Известия14 июня в 17:01

Подробнее о событии

Тысячу за пластик: придётся ли россиянам платить за банковские карты

News.ruвчера в 11:41

Интернет-омбудсмен назвал платный выпуск банковских карт «страшилкой»

РИА Новостивчера в 10:44

Эксперты оценили последствия от взимания платы банкирами за выпуск карт

Известиявчера в 04:53

Выпуск карт и приложения банков станут платными? Разбираемся, на что повлияет решение ЦБ по комиссиям

Телеканал 360°вчера в 10:13

Банки ждут потери в ₽10-15 млрд. При чем здесь криптовалюты

РБКвчера в 08:15

В Госдуме считают маловероятным, что банки сделают выпуск карт платным

ТАССвчера в 05:25

Эксперт прокомментировал идею сделать платными выпуск и обслуживание карт

RT на русскомвчера в 11:38
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 12:05, Ашберн
Политика

Лавров напомнил, что Россия не просила о снятии санкций из-за пандемии

Россия не просила о снятии санкций в связи с пандемией коронавируса, речь шла о необходимости снять ограничения, введенные против тех стран, которые и до пандемии сильно страдали от них, - это Иран, Венесуэла, Сирия и КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 12:05
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Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
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Политика

США разрешат американским компаниям работать с Huawei

Министерство торговли США сообщило, что американским фирмам разрешат работать с китайской компанией Huawei.
Российская газета 03:03
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Происшествия

Опубликовано видео смертельной аварии на трассе М-5 под Челябинском

Юрюзань, Челябинская область, 16 июня 2020, 18:33 — REGNUM Момент смертельной аварии на трассе М-5 в Челябинской области попал на видео.
REGNUM 11:33
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Здоровье

В Саратовской области от коронавируса скончался еще один человек

Общественное мнение 05:35
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
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Происшествия

МВД наградит полицейских, пострадавших при стрельбе в Москве

Инцидент со стрельбой на Ленинском проспекте произошёл накануне.
Говорит Москва 11:24
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Армия и оружие

План турецкого вторжения в Грецию и Армению утек в Сеть

По данным Nordic Monitor, план вторжения в Грецию существует по меньшей мере с 13 июня 2014 года и до сих пор актуален.
ФАН 04:25
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Политика

Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России

Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском 01:10
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Футбол

Джеррард призывает начать строить статую в честь Клоппа

Бывший футболист «Ливерпуля» Стивен Джеррард призывает руководство клуба построить статую в честь тренера команды Юргена Клоппа после победы в Премьер-лиге.
Евро-футбол.ру 07:52
Экономика

Московская биржа запустит торги иностранными акциями до конца лета

Мосбиржа до конца лета рассчитывает запустить торги акциями 25-30 иностранных эмитентов, входящих в индекс S&P 500, а к концу года предложит 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных компаний.
Российская газета 09:37
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Здоровье

В Коми определили лучшего невролога

Лауреатом в номинации «Лучший невролог» стал врач Анатолий Лузин.
ИА БНК вчера в 08:19
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Фигурное катание

Плющенко назначили тренером сборной России

Дважды завоевывавший золотые медали на Олимпийских играх Евгений Плющенко получил статус тренера национальной сборной по фигурному катанию.
Ореанда-Новости 14 июня в 14:20
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Кино

Премьеру «Довода» Нолана перенесли

"Чудо-женщину: 1984" перенесли с августа на октябрь, премьеру киноадаптации "Том и Джерри" с марта на декабрь 2021 года, а четвертую часть "Матрицы" — с мая 2021 года на апрель 2022.
Ревизор.ру 14 июня в 06:11
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Общество

Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Игры

EA представила системные требования Star Wars: Squadrons

13 июня Electronic Arts анонсировала Star Wars: Squadrons — новую игру по лицензии «Звёздных войн».
Чемпионат вчера в 17:50
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Футбол

РФС разрешил «Тамбову» проводить матчи на стадионах ЧМ-2018

«РФС поддержал ходатайство РПЛ разрешить ФК «Тамбов» играть домашние матчи на стадионах, где проходили матчи ЧМ, а ФК «Оренбург» — на стадионах второй категории в своём регионе», — отмечается в сообщении.
ProstoProSport 10:39
Футбол

Рэшфорд убедил власти Великобритании выделить 120 миллионов фунтов на бесплатное питание для школьников

Около 1,3 миллиона школьников в Великобритании смогут получить бесплатное питание благодаря инициативе форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
Матч ТВ 11:27
Экономика

Раде предлагают запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии

Правительство Украины предлагает Верховной Раде в очередной раз вернуться к вопросу ограничения импорта электрической энергии из Российской Федерации и Белоруссии до 2022 года.
Украина.ру 09:17
Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51
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Происшествия

В Башкирии пьяный таксист задавил двух подростков

Панорама (Благовещенск) 06:50
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Происшествия

В Назрани в перестрелке погибли четыре человека

В Назрани в перестрелке погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
РИА Новости 09:47
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Армия и оружие

На границе с Китаем погибли трое военных Индии

Российская газета 07:11
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

RT на русском 09:18
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Происшествия

Потасовка с участием чеченцев в Дижоне переросла в массовые беспорядки

Во французском Дижоне потасовка с участием выходцев из Чечни и живущих в городе арабов переросла в массовые беспорядки, сообщает газета Midi Libre.
РБК 10:18
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Политика

В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле.
Российская газета 06:09
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Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 23 июня

Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 23 июня.
ТАСС 07:42
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Общество

Власти Финляндии отменили режим ЧП по коронавирусу

Постановление, отменяющее действие закона о готовности к чрезвычайным ситуациям, вступает в силу 16 июня.
News.ru вчера в 08:20
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Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
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Как работают Яндекс.Новости?
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