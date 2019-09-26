Экономика
РЕН ТВБанки могут заставить россиян доплачивать за хранение валюты
Банки планируют предложить клиентам доплачивать за хранение валютных средств на их счетах, передают "Известия". Ранее ЦБ РФ сообщил, что обсуждает такое нововведение с коммерческими банками.
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с чего всё началось
Российские банки в скором времени планируют предложить клиентам доплачивать за хранение валютных средств на их счетах. Центробанк намерен разрешить финансовым организациям вводить отрицательные ставки по таким продуктам.Известиявчера в 17:01
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СМИ: Госдума рассмотрит введение отрицательных ставок по валютным депозитам в октябре
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Россиян могут обязать доплачивать за хранение валюты в банках - Известия
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