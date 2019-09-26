Российские банки в скором времени планируют предложить клиентам доплачивать за хранение валютных средств на их счетах. Центробанк намерен разрешить финансовым организациям вводить отрицательные ставки по таким продуктам.

с чего всё началось

Банки планируют предложить клиентам доплачивать за хранение валютных средств на их счетах, передают "Известия". Ранее ЦБ РФ сообщил, что обсуждает такое нововведение с коммерческими банками.

Банки могут заставить россиян доплачивать за хранение валюты

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